Hayat Finans'tan KOBİ'lere yönelik dijital bankacılık modeli

İSTANBUL - Hayat Finans, yeni nesil dijital bankacılık modeliyle KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Hayat Holding'in reel sektör deneyiminden güç alan banka, dijital çözümler ve yapay zeka temelli hizmetlerle ticari bankacılıkta maliyet etkin ve kapsayıcı bir yaklaşım sunuyor.

Hayat Finans, tüzel bankacılıkta geniş maliyet avantajlarıyla dijital bir hizmet modeli sağlarken, dijital teminat mektupları, evraksız finansman tahsisi, Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) ve Business Kart gibi ürünler dijital kanallar üzerinden yönetilebiliyor.



Dijital bankacılık modelinin sağladığı maliyet avantajını işletmelere ücretsiz ve avantajlı hizmetler olarak yansıtmayı hedefleyen banka, gelir seviyesi veya ölçek farkı gözetmeksizin tüm kullanıcılarına eşit koşullarda finansal fayda sağlıyor.



Banka, müşteri deneyiminden iç operasyonlara, risk analizinden doküman yönetimine kadar birçok alanda yapay zeka destekli sistemler kullanıyor. Gelişmiş sanal asistanlar aracılığıyla kesintisiz hizmet sunulurken, kullanıcı davranışlarını analiz eden modellerle kişiselleştirilmiş çözümler geliştiriliyor.



- "Dijital modelimizin sunduğu gerçek değerleri ifade ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayat Finans Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Dayi, Hayat Finans'ı kurarken dijital bankacılığı reel sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren yeni bir finansal mimari olarak ele aldıklarını belirtti.

Dayi, Hayat Holding'in 89 yıllık üretim ve operasyonel tecrübesi üzerine inşa edilen yapının, katılım finans ilkeleriyle birleşerek maliyet etkin, şeffaf ve kapsayıcı bir bankacılık modeli ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Yıllardır üretim, ihracat, KOBİ'ler ve mikro girişimcilerle iç içe olan Hayat Holding'in iştiraki Hayat Finans olarak uçtan uca dijital iş modelimizin getirdiği operasyonel maliyetlerin düşüklüğünden kaynaklanan tüm avantajları bireysel ve ticari kullanıcılarımıza yansıtıyoruz. Dolayısıyla 'Hayatta Avantajlıyız' sloganı sadece bir slogan değil, dijital modelimizin sunduğu gerçek değerleri ifade ediyor. Bu avantajlar, birikimlere sektör ortalamalarından daha yüksek kar payı oranı, kredilerde daha düşük kar payı, havale, EFT, FAST, banka ATM işlemi, ihtiyaç kredisi tahsisi gibi temel bankacılık hizmetlerinde masrafsızlık olarak somut faydalar sağlıyor."

Bankanın yapay zeka teknolojileri ve dijital altyapısı sayesinde kullanıcı deneyiminden risk yönetimine, operasyonlardan ürün geliştirmeye kadar tüm süreçleri uçtan uca dijitalleştirdiklerini belirten Dayi, KOBİ'lerin finansmana daha hızlı, öngörülebilir ve sürdürülebilir şekilde erişmesini sağladıklarını aktardı.



Dayi, dijital teminat mektupları, evraksız finansman tahsisi ve platform bankacılığı çözümleriyle işletmelerin nakit akışını ve ticaret hızını destekleyen somut bir değer ürettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tamamen dijital bir bankada güven ve şeffaflık, en kritik unsurlar. Bu nedenle tüm dijital mimarimizi güvenliği kullanıcı deneyiminin merkezine alan bir yaklaşımla kurguluyor, sunduğumuz her üründe net ve öngörülebilir bir yapı benimsiyoruz. Amacımız, ölçeğinden bağımsız olarak tüm işletmeler için adil, erişilebilir ve sürdürülebilir bir bankacılık modeli sunmak ve dijital bankacılığın Türkiye'deki dönüşümüne kalıcı bir katkı sağlamak."

