Hayvan severin sahiplendiği kedinin vücudundaki tümörler alındı

Osmaniye'de bir hayvan sever tarafından yaklaşık 5 ay önce çöp konteyneri yanında bulup sahiplenilen, arka patileri kesilmiş haldeki kediye meme kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık 3 saat süren başarılı bir operasyonla vücudundan 330 gram tümör alınan kedi şimdi hayata tutunmaya çalışıyor.

Hayvansever Selda Kafalı, kediyi 5 ay önce Kadirli ilçesinde çöp konteyneri yanında kedi taşıma çantası içerisinde terk edilmiş halde bulduğunu söyledi. Kedinin arka patilerinin kesilmiş ve yara halinde olduğunu belirten Kafalı, “Bu yavrumuzu çöp konteyneri yanında buldum. Arka patileri kesilmişti, yara şeklindeydi. Eve götürdüm ve o günden beri benimleydi. Bir ay önce kısırlaştırma operasyonu yapılmıştı. Yaklaşık 10 gün önce meme bölgelerinde aşırı şişlik fark ettim. İlk başta süt bezesi sandım ancak ertesi gün ceviz büyüklüğüne ulaşınca kliniğe götürdüm ve meme kanseri teşhisi konuldu” dedi.

Kedinin arka patilerinin kesilmesinin batıl inançlarla yapılmış olabileceğini düşündüğünü ifade eden Kafalı, “Duyduğuma göre bazı kişiler büyü için hayvanların patilerini kesiyormuş. Böyle bir şeyin hala yapılması çok üzücü. Bir canlının bu şekilde acı çekmesi gerçekten çok kötü. Şu anda kedimiz narkozun etkisiyle baygın halde. Tümörleri çok hızlı büyüdü. Ameliyat edildi, inşallah iyi olacak. Herkesin desteğini bekliyorum” diye konuştu.

Osmaniye’deki bir veteriner kliniğinde gerçekleştirilen operasyonda kedinin vücudunda hızla büyüyen tümörün alınmasına karar verildi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonla kedinin vücudunun yedide biri büyüklüğündeki tümör, 20 santimetrelik kesiyle çıkarıldı. Tedaviyi gerçekleştiren veteriner hekim, “Tümör yapıları çok hızlı büyümüş ve artık kedi hareket etmekte zorlanır, ağrı çeker hale gelmişti. Zorlu geçen ameliyatın ardından tümör vücuttan uzaklaştırıldı” dedi.