HDI Sigorta, 2026 yılının ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi

İSTANBUL - Talanx AG grubuna bağlı HDI International AG bünyesinde faaliyet gösteren HDI Sigorta, 2026'nın ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nı İstanbul'daki Genel Müdürlük binasında gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplantı kapsamında HDI Sigorta üst yönetimi, HDI International Yönetim Kurulu Üyelerini İstanbul'da ağırladı.

HDI Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Wilm Langenbach, HDI Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Firuzan İşcan, HDI Sigorta Yönetim Kurulu Üyeleri Oliver Schmid, Christian Sebastian Müller ve Burcu Çakıcı'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı sonuçları değerlendirilirken 2026'ya ilişkin stratejik öncelikler ve büyüme hedefleri ele alındı.

Şirket, 2025'te, karlılık odağını koruyarak portföy dengesini güçlendirdi. Oto dışı branşlarda sergilenen güçlü performans, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisini desteklerken sağlık hariç üretim sıralamasında ilk 5'teki yerini korudu.

Müşteriyi merkeze alan iş yapış şekilleri ve dijital satış ve teklif süreçlerinde sağlanan gelişmeler de performansa olumlu yansıdı. HDI Plus ile kasko teklif adetlerinde yüzde 40 artış elde edildi.

- Beş ana branşta dengeli ve karlı büyüme hedefi

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Wilm Langenbach, Talanx Group ve HDI International'ın Türkiye'ye büyük önem verdiğini belirtti.

Langenbach, HDI International'ın bir parçası olarak 2025'te başarılı yolculuklarını sürdürdüklerinin altını çizerek, 2026'da da Türkiye'nin, gelecekteki başarılarında önemli rol oynamaya devam edeceklerini anlattı.

Portföylerinin yaklaşık yarısının Avrupa'da, diğer yarısı ise Latin Amerika'da yer aldığını vurgulayan Langenbach, "Türkiye, Avrupa bölgesi içinde yaklaşık yüzde 10'luk bir payı temsil etmektedir ve biz de bu pazardaki büyümeye odaklanmayı sürdürerek Türkiye'ye yatırım yapmaya devam etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

HDI Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Firuzan İşcan da 2025'te, dengeli ve disiplinli büyüme anlayışlarının sonuçlarını aldıklarını aktardı.

Bu yıl kasko, konut, altın KOBİ, tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) ve özel sağlık sigortası (ÖSS) olmak üzere 5 ana odak noktalarının olacağına dikkati çeken İşcan, şunları kaydetti:

"Bu alanlarda uçtan uca ürün stratejimizi tamamlayarak hem pazar payımızı hem de karlılığımızı artırmayı hedefliyoruz. Kasko branşında özellikle otomobil ve kamyonet segmentinde yeniden güçlü ve karlı büyüme hedefliyoruz. Konut ve Altın KOBİ ürünlerinde adet bazlı büyüme ile acente penetrasyonunu artıracağız. TSS ve ÖSS branşlarında yakaladığımız ivmeyi sürdürürken, nakliyat branşındaki lider konumumuzu koruyacağız. Amacımız sürdürülebilir, teknik olarak güçlü ve dengeli bir büyüme yapısını kalıcı hale getirmek."