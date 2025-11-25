İlginizi Çekebilir

Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
sahibinden.com "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi"ni yayımladı
TAKD ve Roche İlaç Türkiye'den akciğer kanserine yönelik farkındalık kampanyası
Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı
Şekerbank'tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği
Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Obader Hukukçuları Ağırladı
Osmaniyespor’da Yeni Başkan: Mesut Demir Göreve Başladı

HDI Sigorta, "TX Mobility Week 2025 China" etkinliğine katıldı

HDI Sigorta,

HDI Sigorta, "TX Mobility Week 2025 China" etkinliğine katıldı

İSTANBUL - HDI Sigorta, "TX Mobility Week 2025 China" etkinliğinde sigorta ve mobilite teknolojilerinin vizyonunu belirleyen şirketler ve uzmanlarla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Talanx Group ve Hannover Re işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Çin'de gerçekleştirildi.

Sigorta sektörü, mobilite ve otomotiv teknolojisi alanında, üst düzey profesyoneller ile uzmanları bir araya getiren etkinlikte, veri odaklı, kişiselleştirilmiş ve çevik sigortacılık modellerinin yükselişi, Yeni Nesil Motorlar (NEV) ile çalışan otomotiv dünyası ele alındı.

HDI Sigorta temsilcileri organizasyonda, HDI International, Talanx ve Hannover Re'den üst düzey yöneticilerin oluşturduğu 24 kişilik bir ekiple sigorta ve mobilite teknolojilerinin geleceğini inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, etkinlikte Talanx Group'un vizyonunda yer alan mobilite ve dijital dönüşüm alanında dünyadaki gelişmeleri yerinde inceleme imkanı bulduklarını belirtti.

Çin'de yeni nesil mobilite ve sigorta ekosisteminin hızla dönüştüğünü gözlemlediklerini kaydeden İşcan, "Bunun yanı sıra dijital transformasyon, hız ve çeviklik, teknik mükemmellik, yeşil dönüşüm gibi konularda, kısa ve orta-uzun vadeli stratejilerimizde yer alan pek çok noktaya doğrudan katkı sağlayacak öğrenimler edindik." ifadelerini kullandı.

- Yapay zeka sigortacılığı dönüştürüyor

İşcan, yapay zekanın, müşteri deneyimi tasarımından hasar süreçlerine, satış ve pazarlamadan ağ yönetimine kadar sektörün her alanını yeniden şekillendiren kritik bir unsur haline geldiğini aktardı.

TX Mobility Week kapsamında Xiaomi, Huawei, NIO ve BYD gibi yeni nesil mobilite liderlerinin yanı sıra PingAn ve ZhongAn gibi sigorta şirketleriyle Che Che gibi sigorta teknoloji şirketlerini de ziyaret ettiklerine dikkati çeken İşçan, şunları kaydetti:

"Çin'in elektrikli araç, batarya teknolojisi, otonom sürüş, telematik ve yapay zeka alanlarında ulaştığı seviye, sigortacılığın veri odaklı, kişiselleştirilmiş ve hızlı dönüşen bir geleceğe doğru ilerlediğini net biçimde ortaya koyuyor. Bu ziyaretlerde, paylaşım ekonomileri ve yeni nesil mobilite trendlerinin sigorta sektöründe oluşturacağı etkileri daha yakından gözlemleme fırsatı elde ettik. Yeni yatırımlar ve eğitimler ile sürekli öğrenen ve gelişen bir sektör olmaya devam edeceğiz."




Ekonomi 25.11.2025 16:16:53 0
Anahtar Kelimeler: hdı sigorta "tx mobility week 2025 china" etkinliğine katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniyespor’a Kalıcı Kaynak İçin Tarihî Fırsat
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

2

Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

3

sahibinden.com "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi"ni yayımladı

4

TAKD ve Roche İlaç Türkiye'den akciğer kanserine yönelik farkındalık kampanyası

5

Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

6

Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı

7

Şekerbank'tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği

8

Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor

9

Obader Hukukçuları Ağırladı

10

Osmaniyespor’da Yeni Başkan: Mesut Demir Göreve Başladı