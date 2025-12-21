HDI Sigorta yenilenen işveren markası ile çalışan deneyimini güçlendiriyor

İSTANBUL - HDI Sigorta, "HDI Benimle, Benimle HDI" söylemiyle oluşturduğu yeni işveren markasını tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta, Talanx Grubu'nun çalışan bağlılığı araştırmalarından elde edilen veriler doğrultusunda işveren markasını yeniledi.

Çalışan deneyimini merkeze alan ve birlikte büyüme vizyonunu yansıtan "HDI Benimle, Benimle HDI" söylemi ile çalışanlarla kurulan karşılıklı ve güçlü bağa vurgu yapıldı.

HDI Sigorta, işveren markası dört ana kavram üzerinde şekillendi. "HDI Benimle Gelecek Benimle" yaklaşımıyla yenilikçilik, teknoloji, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli vizyona odaklanılırken, "HDI Benimle Hayat Benimle" anlayışıyla iş-özel hayat dengesi, esenlik ve kurum içi sosyal yaşam alanlarındaki çalışmalara yer veriliyor.

"HDI Benimle Kariyer Benimle" yetenek kazanımı ve uzun vadeli kariyer fırsatlarını, "HDI Benimle Gelişim Benimle" ise sürekli öğrenme, gelişim ve çalışanların geleceğine yapılan yatırımı temsil ediyor.

Yeni işveren markasıyla HDI Sigorta, mevcut çalışanlarından potansiyel yeteneklere, çalışan ailelerinden üniversite öğrencilerine kadar geniş bir paydaş kitlesiyle kurduğu ilişkiyi daha güçlü ve tutarlı bir iletişim zemini üzerine taşımayı hedefliyor.

- " HDI Sigorta, çalışanlarını bireysel gelişimleri doğrultusunda destekleyen bir yaklaşım benimsiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, HDI Sigorta çalışanlarının şirketin geleceğini birlikte şekillendirdikleri yol arkadaşları olduğunu belirtti.

"HDI Benimle, Benimle HDI" işveren markasının, HDI Sigorta'da deneyimlenen kariyer, gelişim, gelecek ve yaşam alanlarının nasıl şekillendiğinin, çalışma ortamının ve çalışana vaatlerinin bir ifadesi olduğunu aktaran İşcan, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek vizyonumuz kapsamında çalışan değer önermemizi gözden geçirerek yeniden oluşturduk. Yeni işveren markamızı çalışanlarımızdan aldığımız ilhamla şekillendirdik. Biz, bir şirketi ayakta tutan ve başarılı kılan en önemli unsurun kültür ve o kültürü yaşatanın da çalışanlar olduğuna inanıyoruz. 'HDI Benimle, Benimle HDI' söylemi şunu anlatıyor: HDI Sigorta, çalışanlarıyla birlikte değer üretmeyi esas alırken, çalışanlarını bireysel gelişimleri doğrultusunda destekleyen bir yaklaşım benimsiyor. Değer çalışanlarımızla başlayıp birlikte yaratılıyor."

İşcan, "HDI Benimle, Benimle HDI" işveren markasının, güçlü ve global marka kimliklerini, yaptıkları tüm işlerde attıkları imzayı, her gün daha iyisini yapmak için taşıdıkları sorumluluğu, tecrübeleriyle şekillenen yeni iş yapış şekillerini ve geleceğe ışık tuttukları kültürlerini yansıttığını belirterek, "Cesaretimiz ve heyecanımızla tüm çalışanlarımızla birlikte yarınları birlikte şekillendirmekteki kararlığımızı, onlarla birlikte bir yolculukta olduğumuzu ifade ediyor. Mevcut ve potansiyel çalışanlarımıza vaadimizi ve daha etkin bir iş yaşamı için beklentilerimizi anlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.