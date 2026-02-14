İlginizi Çekebilir

ADANA - Adana'da heyelan nedeniyle kapanan Aladağ-İmamoğlu kara yolu tek şerit olarak açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde iki gündür etkisini sürdüren yoğun yağış ve kar erimesi nedeniyle Aladağ-İmamoğlu kara yolunda heyelan meydana geldiği belirtildi.

Heyelan sonucu ulaşıma kapanan Aladağ-İmamoğlu kara yolunun yapılan çalışmalarla tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldığı ifade edilen açıklamada, Göksu Çayı'nın debisinin artması ve taşkın yaşanması sebebiyle çift yönlü ulaşıma kapanan Feke-Saimbeyli kara yolunun da güvenli şekilde yeniden trafiğe açılması amacıyla ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.



