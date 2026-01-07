HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren öğrenci topluluklarının temsilcileriyle buluştu

İlginizi Çekebilir

HATAY - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, üniversite bünyesindeki öğrenci topluluklarının temsilcileriyle görüştü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda Eren, öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi.

Eren, programdaki konuşmasında, üniversitenin ruhunu, enerjisini ve geleceğini konuşmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Üniversitelerin yalnızca derslik, sınav ve diplomadan ibaret olmadığını kaydeden Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenci toplulukları çoğu zaman ders dışı faaliyet olarak görülür fakat gerçekte topluluklar, liderliğin öğrenildiği, sorumluluk almanın deneyimlendiği, ekip çalışmasının içselleştirildiği, başarısızlıktan ders çıkarma becerisinin kazanıldığı en gerçek öğrenme alanlarıdır. Bugün mezunlarımızın iş hayatında, sivil toplumda ya da akademide başarılı olmalarını sağlayan birçok yetkinlikleri not ortalamasından ziyade topluluk faaliyetlerinde elde ettikleri deneyimler belirlemektedir."

Etkinliğe HMKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Can ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Tiyekli de katıldı.



7.01.2026
