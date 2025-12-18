İlginizi Çekebilir

Gençler, bowling il birinciliği müsabakasında yarıştı
Kış aylarında cilt kuruluğu ve egzama şikayetleri artıyor
Türkiye Sigorta'dan basketbola ilgiye yönelik araştırma
Luxera GYO 2026'da 4 yeni projeye başlayacak
Osmaniye’de ormanlarda gece denetimi
Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, esnafı ziyaret etti
Akdeniz Üniversitesinde muhtarlara eğitim verildi
Osmaniye’de sigara bırakma polikliniklerinde ücretsiz destek
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Erzin ilçesinde bahçenin tel örgüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, son 3 yıllık faaliyetleri değerlendirdi

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, son 3 yıllık faaliyetleri değerlendirdi

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, son 3 yıllık faaliyetleri değerlendirdi

HATAY - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, 6 Şubat 2023'teki depremlerden bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetleri basın mensuplarına anlattı.

Eren, HMKÜ Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıda, depremde kaybettikleri akademisyenlere ve çalışma arkadaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmasına slayt eşliğinde devam eden Eren, depremlerin ardından yerleşkede gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

Üniversite olarak Hatay'a değer katmak istediklerini belirten Eren, "Tüm çalışmalarımızda bunun gayreti içerisindeyiz. Zor dönemde yapılan bu işler öyle zannediyorum ki daha değerli. Elbette bu çalışmaların tamamını devletimizin desteği, milletimizin duası ve sizlerin emeğiyle Hatay'a kazandırıyoruz." dedi.

Eren, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Yurt Dünya 18.12.2025 14:34:15 0
Anahtar Kelimeler: hmkü rektörü prof. dr. veysel eren son 3 yıllık faaliyetleri değerlendirdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Dağların Adamı: Recep Vural
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Gençler, bowling il birinciliği müsabakasında yarıştı

2

Kış aylarında cilt kuruluğu ve egzama şikayetleri artıyor

3

Türkiye Sigorta'dan basketbola ilgiye yönelik araştırma

4

Luxera GYO 2026'da 4 yeni projeye başlayacak

5

Osmaniye’de ormanlarda gece denetimi

6

Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu, esnafı ziyaret etti

7

Akdeniz Üniversitesinde muhtarlara eğitim verildi

8

Osmaniye’de sigara bırakma polikliniklerinde ücretsiz destek

9

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

10

Erzin ilçesinde bahçenin tel örgüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı