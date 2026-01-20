Honda ve Aston Martin Aramco, Formula 1'de 2026 sezonu için güçlerini birleştirdi

İSTANBUL - Honda, Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı ile kurduğu işbirliği kapsamında, 2026 sezonunda Formula 1'de zirve mücadelesi verecek.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda, Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlediği etkinlikle Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı ile gerçekleştireceği güç ünitesi (PU) ortaklığının resmi tanıtımını yaptı.



Honda ve Aston Martin, 2026 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası itibarıyla anlaşma kapsamında yakın işbirliği içinde çalışacak.



Bu sezon Formula 1, hem şasi hem de güç ünitesi tarafında köklü kural değişikliklerine sahne olacak. Güç ünitelerinde, motor ve bataryadan elde edilen elektrik gücü mevcut seviyenin yaklaşık üç katına çıkarken, motorlarda ileri seviye sürdürülebilir yakıtların kullanımı zorunlu hale gelecek.

Honda, yeni dönemde Formula 1'i meydan okuma ve inovasyonun sembolü olarak konumlandırıyor. Honda'nın global yarış organizasyonu Honda Racing Corporation (HRC), 2026 sezonu için "RA626H" güç ünitesini geliştirdi.

Şirket, "dünyanın bir numarası olma" hedefi doğrultusunda Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı ile zirveye ulaşmak için çalışıyor.

"RA626H" güç ünitesini kullanan araçlar, Honda'nın otomobil iş kolundaki dönüşümü simgeleyen yeni tasarımlı "H" logosunu taşıyacak. Honda, HRC'nin Formula 1 ve diğer motor sporları faaliyetleriyle elde ettiği teknoloji ve uzmanlığı, daha gelişmiş sürüş performansı sunan HRC spesifikasyonlu seri üretim modellere aktarmayı hedefliyor.

Söz konusu yaklaşım, Honda'nın motor sporları faaliyetlerinin otomobil işine katkısını daha da artıracak. Civic Type R HRC Concept temelli bir seri üretim model de dahil olmak üzere HRC spesifikasyonlu modellerin pazara sunulmasıyla Honda, daha geniş bir müşteri kitlesine "sürüş keyfini" deneyimleme fırsatı sunacak.

Honda, Formula 1'i yalnızca otomotiv teknolojisinin zirvesi olarak değil, aynı zamanda insan kaynağını geliştiren bir platform olarak görüyor. Dünya standartlarında rekabet ortamında yetişen Honda mühendisleri, seri üretim modellerin geliştirilmesine geri dönerek müşterilere daha fazla ilham ve keyif sunan ürünler ortaya koyacak.

Şirket, Formula 1 teknolojilerini kara, deniz, hava ve uzay mobilitesinde inovasyonun çıkış noktası olarak kullanarak, sürdürülebilir bir toplumun hayata geçirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

- "Dünyanın bir numarası olma ruhunun somut bir yansıması"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Honda Global Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiro Mibe, Honda'nın otomobil satışlarına yeni başladığı 1964'te, dünyanın en prestijli otomobil yarış serisi olan Formula 1'e katılma cesaretini gösterdiğini belirtti.

Meksika Grand Prix'sinde 1965'te ilk Formula 1 zaferini kazanan Honda'nın, 1980'lerin ortasından 1990'ların başına kadar Williams ve McLaren ile başarılarla dolu "altın döneme" imza attığını aktaran Mibe, "Daha yakın dönemde de Red Bull Racing ile birlikte Pilotlar Şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok unutulmaz başarıya imza attı." ifadelerini kullandı.

Mibe, Honda'nın otomobil yarışlarının zirvesi olan Formula 1'deki varlığıyla şirketin kurucusu Soichiro Honda'nın mühendislerine aşıladığı "dünyanın bir numarası olma" ve "en zor meydan okumaların üstesinden gelme" ruhunun somut bir yansıması olduğunu aktararak, yeni sezon için duydukları heyecanı kaydetti.

Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Stefano Domenicali de Honda ve Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı'nın şampiyonluk için güçlerini birleştirmesinin, son derece heyecan verici bir anı temsil ettiğini aktardı.

Japonya'nın F1 tarihinden ve 1976'daki ilk yarışından bahseden Domenicali, bugüne kadar 13 Pilotlar Dünya Şampiyonluğu'nun belirlendiği Japonya ile spor arasında derin bir bağ bulunduğunu belirtti.

Japonya'da bugün yaklaşık 17 milyon tutkulu Formula 1 hayranı bulunduğunu ve Honda'nın Formula 1'e dönüşünün, Japon pazarında sporun potansiyelini daha da artıracağını belirten Domenicali, özellikle 2026 için belirlenen yeni teknik regülasyonların, Honda'nın spora geri dönüşünde önemli rol oynadığını vurguladı.

Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı İcra Kurulu Başkanı Lawrence Stroll da yeni ortaklığı Japonya'da kutlamanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Aston Martin Aramco Formula One Team ile Honda'nın 2026 ve sonrasına uzanan güçlü bir bağ oluşturan birçok ortak değeri paylaştığına değinen Stroll, İngiltere'de Silverstone'daki yeni Aston Martin Teknoloji Merkezi'nin tamamlandığını anlattı.

Stroll, Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı ile Honda'nın işbirliği kapsamında, şasi ve güç ünitesinden oluşan tek bir entegre paket geliştirdiğini kaydederek, bunun şampiyonluk hedefi için hayati önem taşıdığını, buna ek olarak sürdürülebilir yakıtlar için Aramco, yağlar için ise Valvoline ile ilk kez işbirliği yapılacağını da belirtti.

