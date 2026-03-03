Honor MWC 2026'da yapay zeka ekosistemi yol haritasını paylaştı

İSTANBUL - Honor, Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında açık yapay zeka platformu Honor AI Connect'i devreye aldı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel yapay zeka cihaz ekosistemi şirketi Honor, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ndeki "ConnectAI" adlı açılış panelinde, yapay zeka ekosistemi yol haritasını açıkladı.



Şirket, 2026 yılı sonuna kadar 20 binden fazla yapay zeka hizmetini entegre etmesi öngörülen "Honor AI Connect Platformu" aracılığıyla açık cihaz ekosistemini hayata geçirme stratejisini duyurdu. Honor, bu stratejiyle akıllı telefon üreticisinden küresel bir yapay zeka cihaz ekosistemi şirketine dönüşüm sürecine hazırlanıyor.

Dönüşümün temel itici gücü olarak Honor'un çekirdek yapay zeka yetkinliklerini tüm ekosistem iş ortaklarına açan kapsamlı şekilde yükseltilmiş Honor AI Connect Platformu öne çıkıyor. Bu yaklaşım, derinlemesine paylaşılan zeka modeline yöneliyor ve markalar arası geniş bir cihaz ekosistemi içinde kullanıcılar için bir "Kişisel Avatar" oluşturmayı hedefliyor.

- Dağıtık mimarilerle insan-bilgisayar etkileşiminde yeni dönem

Altyapıdaki dağıtık teknolojilerin evrimiyle daha derin bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Geçmişte insan-bilgisayar etkileşimi tek bir ekranla sınırlıyken, bugün dağıtık mimariler sayesinde donanımın fiziksel sınırları aşılmış durumda.

Bu dönüşüm iki temel eğilimle kendini gösteriyor. Bu eğilimlerden birincisi, akıllı donanımın "ayrışması", cihazların belirli senaryolara özel uzmanlaşmış çevresel birimlere dönüşmesi olarak öne çıkarken, ikincisi ise yapay zeka giriş noktalarının 'yaygınlaşması', gerçek yaşam bağlamlarına göre tasarlanmış yeni etkileşim paradigmalarının ortaya çıkması olarak dikkati çekiyor.

Bu karmaşık yapıda gerçekten birleşik bir deneyim sunabilmek amacıyla Honor, açık yapay zeka cihaz ekosistemi stratejisini Honor AI Connect Platformu üzerinden hayata geçiriyor.

Bu yeni platformda 'arayüz', bir Yapay Zeka Ajanı olarak tanımlanıyor. Açık platform sayesinde bu dijital ikiz, kullanıcının telefonundaki niyetini anlayarak bunu bağlı otomobiline, akıllı evine veya servis robotuna taşıyabiliyor ve kesintisiz, akıllı bir deneyim sürekliliği sağlıyor.

Yeni nesil cihazlar geleneksel form faktörlerinin ötesine geçiyor. Bu yaklaşım, Honor'un Artırılmış İnsan Zekası vizyonunu yansıtıyor ve cihazları pasif araçlardan proaktif iş ortaklarına dönüştürüyor.

Bunun en somut örneği, akıllı telefon inovasyonunu robotik yeteneklerle birleştiren çığır açıcı bir cihaz olan Honor Robot Phone. Bu cihaz, kişisel bir sinematograf gibi çalışarak kullanıcıyı otomatik olarak takip ediyor ve video kaydı gerçekleştiriyor, böylece kullanıcıların kendi anılarında aktif bir katılımcı olmasını sağlıyor.

- Eğitimden oyuncak teknolojilerine uzanan genişleme planı

Etkinlikte gerçekleştirilen "Duvarları Yıkmak" teması etrafında şekillenen panel oturumunda Honor Ürünlerden Sorumlu Başkan Fang Fei'ye, Orange Innovation İş Ortaklıkları, İçerik ve Cihazlardan Sorumlu İcra Başkan Yardımcısı Philippe Lucas eşlik etti.

Panelde Honor'un, Orange gibi iş ortaklarıyla eğitim, akıllı ev, ses ürünleri, evcil hayvan teknolojileri ve oyuncaklar gibi yeni donanım kategorilerine açılma konusundaki kararlılığı vurgulandı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Honor Ürünlerden Sorumlu Başkan Fang Fei, sektörün bir "Kambriyen Patlaması"nın eşiğinde olduğunu belirtti.

Fei, milyonlarca yıl önce gerçekleşen Kambriyen Patlaması'nın sayısız yeni yaşam formunun ortaya çıkmasına yol açtığına işaret ederek, benzer şekilde yapay zeka cihazlarında da hızlı ve büyük ölçekli bir çeşitlenme dönemine girildiğini kaydetti.

Bu evrim sürecinin, Honor Robot Phone gibi "Somutlaşmış Yapay Zeka" örneklerinden, iş ortaklarıyla birlikte geliştirilen özel amaçlı yapay zeka asistanlarına kadar farklı formlarda kendini göstereceğini vurgulayan Fei, Honor olarak kapalı ekosistemlerin artık geçmişte kalması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Fei, insan odaklı yaklaşımlarını teknolojiyle birleştirerek her bireyin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak istediklerinin altını çizerek, bu doğrultuda kullanıcıları daha yaratıcı ve daha bağlantılı kılan yapay zeka asistanları geliştirdiklerini anlattı.