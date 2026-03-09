İlginizi Çekebilir

Honor MWC 2026'da yapay zeka vizyonunu ve yeni nesil cihazlarını sergiledi

İSTANBUL - Küresel yapay zeka cihaz ekosistemi şirketi Honor, Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC) 2026'da yapay zeka vizyonunu ve yeni nesil cihazlarını tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen etkinlikte Honor, yapay zeka, robotik ve mobil iletişim teknolojilerini bir araya getiren "Robot Phone" ürününü sergiledi.

Honor, etkinlik kapsamında Global Mobile (GLOMO) tarafından, silikon karbon batarya teknolojisinin uygulanması ve ticarileştirilmesi dolayısıyla "Çığır Açan Cihaz İnovasyonu" (Best Disruptive Device Innovation) ödülüne layık görüldü.

Söz konusu yenilik, Honor Magic V6'nın yüzde 25 silikon içeriğine ulaşmasını sağlarken, ince katlanabilir tasarımda daha yüksek enerji yoğunluğunu mümkün kıldı. Kongrede ayrıca yüzde 32 silikon içeriği ve 985 Wh/L enerji yoğunluğu sunan yeni nesil silikon-karbon bıçak batarya teknolojisi de tanıtıldı.

Öte yandan, çok sayıda uluslararası kuruluş, Robot Phone, Magic V6, MagicPad 4 ve MagicBook Pro 14 dahil çeşitli Honor ürünlerini MWC 2026 "Best in Show" ödülüne layık gördü.

Robot Phone, yapay zeka devriminde insanlığı merkeze koyan ve insan potansiyeli ile yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlayan Honor'un "Augmented Human Intelligence" (AHI) vizyonunun göstergesi oldu. Vizyonun gerçeğe dönüşmesi için kişisel cihazlarda yaşayan kişisel zeka, bilgiyi kullanıcılara getiren evrensel zeka ve fiziksel dünyada yeni "göz ve el" olarak hareket eden uç zeka sistemlerinin birlikte çalışması hedefleniyor.

Dünyayı algılayabilen ve çevresiyle etkileşime girebilen bedenlenmiş yapay zeka cihazı Honor Robot Phone, bu üç zekanın entegre olabileceğini gösteriyor. Yapay zeka ile gelişmiş görüntüleme teknolojisini bir araya getiren cihaz, içerik üretimi ve kendini ifade etme alanında yeni olanaklar sunuyor.

- "Yapay zekada özün insan odaklı kalması gerekiyor"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Honor Üst Yöneticisi (CEO) James Li, yapay zekanın insan odaklı gelişmesi gerektiğini vurgulayarak, şirketin AHI yaklaşımını anlattı.

Yapay zekada özün insan odaklı kalması gerektiğine inandıklarını aktaran Li, "HONOR olarak amacımız zekaya hem IQ hem de EQ kazandırmak, sorun çözme gücünü ve anlama yeteneğini bir araya getirmek. Böylece, hızla değişen dünyada yönümüzü bulmamıza yardımcı olacak. Her anı neşe, sevgi ve bilgelikle yaşayabilmemizi sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Robot Phone'da yapay zeka ile görüntüleme teknolojisini bir araya getirerek kendini ifade etmenin, yeni bir dünyanın kapısını araladığını belirten Li, şunları kaydetti:

"Robot Phone, yaratım sürecini yalnızca zahmetsiz hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda çok daha heyecan verici kılıyor. Yapay zeka cihaz ekosistemi oluşturmak için sektör genelinde işbirliğine açığız. En 'havalı' zihinlerle çalışan havalı bir şirket olmayı hedefliyoruz."



