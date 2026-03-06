Honor ve ARRI'den "ARRI Görüntü Bilimi" yaklaşımını akıllı cihazlara taşıyan işbirliği

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Honor ve ARRI, Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC) kapsamında ARRI Görüntü Bilimi (ARRI Image Science) yaklaşımını akıllı cihazlara entegre eden stratejik teknik işbirliği duyurdu.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya GSM Birliğinin (GSMA) İspanya'nın Barselona kentinde düzenlediği MWC kapsamında açıklanan ortaklık, 1917'de kurulan ve kamera alanında köklü markalardan ARRI'nin sinematik görüntü kalitesini telefonlara taşımayı amaçlıyor.

İki şirket, bu işbirliğiyle akıllı telefonların filtre/efekt seviyesini aşarak, renklerin doğallığı, parlak alanların yumuşak geçişi, gölge detaylarının korunması ve çekimden kurgu/post-prodüksiyona uzanan tutarlı bir iş akışı gibi sinema dünyasının standartlarını mobil tarafta yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Ortaklığın ilk somut çıktıları, 2026'nın 2. yarısında gelmesi beklenen Honor Robot Phone'da görülecek. ARRI teknolojisi bu cihazda ilk kez tüketici ölçeğinde bir akıllı telefona taşınacak.

Robot Phone yaklaşımı, robotik/mekanik hareket kabiliyetiyle kadrajı dinamik biçimde yönetmeye, özneyi algılayıp odakta tutmaya ve içerik üretimini daha 'otomatik' hale getirmeye odaklanan bir ürün anlatısı üzerinden konumlanıyor. İşbirliği ile ARRI'nin 100 yılı aşkın süredir oluşturduğu görüntü dili ve üretim akışları mobil tarafta daha erişilebilir hale geliyor.

- HONOR ile ARRI'dan mobil görüntülemede işbirliği

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Üst Yöneticisi (CEO) James Li, Honor'un teknolojinin yaratıcılığı ve hikaye anlatımını teşvik ettiğini belirtti.

Li, ARRI'nın nesiller boyunca sinemanın görsel dilini tanımladığının altını çizerek, "Bu işbirliği sayesinde, bu sinematik standartları ve profesyonel iş akışlarını mobil görüntülemeye taşıyarak, yaratıcıların daha fazla özgünlük ve duygusal derinlik içeren hikayeler oluşturmalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

ARRI Genel Müdürü David Bermbach da akıllı telefonların, dünya çapındaki gişe rekorları kıran filmlerde kullanılarak profesyonel film yapımında ciddi bir araç haline geldiğini anlattı.

Bu nedenle, bu iki dünyayı daha da yakınlaştırmanın zamanının geldiğine inandıklarını vurgulayan Bermbach, ilk kez ARRI Görüntü Bilimi'nin temel unsurlarının doğrudan bir tüketici cihazına entegre edildiğini aktardı.



