Huawei Cloud IDC'nin Türkiye değerlendirme raporunda "Lider" konumunda

İSTANBUL - Huawei, "IDC MarketScape: Türkiye Public Cloud IaaS 2025" raporunda "Lider" kategorisinde konumlandırıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin Türkiye'deki bulut altyapı hizmetlerine ilişkin rapordaki konumlandırılması, yerelleştirme odaklı yaklaşımının göstergesi oldu.

Huawei Cloud'un 2023'te İstanbul'da devreye aldığı bulut servisleri, işletmelere verilerini Türkiye'de işleme, modern uygulamaları düşük gecikmeyle çalıştırma ve regülasyonlara tam uyum sağlama olanağı sunuyor.

Şirket, "IDC MarketScape: Türkiye Public Cloud IaaS 2025" raporunda "Lider" kategorisinde konumlandırıldı.



Huawei Cloud, yerel bulut mimarisi sayesinde işletmelere güvenli, esnek ve ölçeklenebilir altyapı sunuyor. Verinin Türkiye'de işlenmesi, finans, perakende, medya, internet ve iletişim sektörleriyle kamu kurumları için önem taşıyor.

Düşük gecikme süreleri, yüksek erişilebilirlik ve verinin ülke sınırları içinde tutulması gibi temel beklentileri karşılayan şirketin bulut servisi, kurumların buluta geçiş süreçlerini hızlandırıyor.

Huawei Cloud'un Türkiye'de sunduğu hizmetleri yapay zeka uygulamalarından veri analitiğine, yüksek işlem gücü gerektiren dijital iş modellerinden yoğun trafikli çevrimiçi platformlara kadar kullanım alanı sunuyor.

Yerel iş ortaklarıyla geliştirilen entegrasyonlar, geniş geliştirici ekosistemi ve 7 gün 24 saat Türkçe teknik destek, işletmelerin bulut teknolojilerini daha verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanmasına olanak tanıyor.

Huawei'nin bulut servisi, gelecek dönemde Türkiye bulut bölgesini yeni servislerle genişletmeyi ve işletmelere dijital projeleri için daha güçlü, güvenilir ve ölçeklenebilir bir altyapı sunmayı hedefliyor.

- "Kurumların verilerini ülke içinde işleyebiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Cloud Türkiye Ülke Müdürü Ray Rui, IDC MarketScape 2025'te lider olarak gösterilmelerinin, Türkiye'deki 3 yerel veri merkezi ve "felaket kurtarma" altyapısıyla işletmelere sağladıkları gerçek değerin teyidi niteliğinde olduğunu belirtti.

Söz konusu yapı sayesinde, kurumların verilerini ülke içinde işleyebildiğini, düşük gecikmeyle çalışabildiğini ve regülasyonlara tam uyum sağlayabildiğini aktaran Rui, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım, özellikle finans, perakende, medya ve kamu sektörleri için kritik öneme sahip. Geniş servis portföyümüz ve rekabetçi fiyatlandırma modelimizle farklı ölçeklerdeki projelere esnek çözümler sunuyoruz. Ayrıca 7/24 Türkçe destek ve yerel iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz entegrasyonlar, müşterilerimizin bulut servislerini daha güvenli ve verimli şekilde kullanmasını sağlıyor."

Rui, Türkiye'deki bulut bölgelerini daha fazla servisle zenginleştirerek Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.