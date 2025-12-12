Huawei Dubai'de yeni nesil amiral gemisi cihazlarını tanıttı

İSTANBUL - Huawei, Dubai'de gerçekleştirdiği global lansman etkinliğinde yeni nesil amiral gemisi cihazlarını beğeniye sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinliğin en dikkati çeken yeniliklerinden biri, kulaklık pazarındaki tasarım standartlarını değiştirmeyi hedefleyen Huawei FreeClip 2 oldu.



Marka etkinlikte, yeni katlanabilir telefonu Mate X7, en yeni tablet modeli MatePad 11.5 S ve yeni router modeli X3'ü de tanıttı.

Markanın bir moda aksesuarı gibi tasarladığı FreeClip 2, hem bir dinleme cihazı hem de şık bir aksesuarı olarak konumlanıyor.

Her biri sadece 5,1 gram ağırlığındaki kulaklıklar, kullanıcıda "yokmuş hissi" yaratarak gün boyu konfor sağlamayı amaçlıyor. Kulak kanalını tıkamayan açık tasarım sayesinde kullanıcılar, çevreleriyle bağlarını koparmadan müzik dinleyebiliyor.

"IP57" sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık gösteren cihaz, şarj kutusuyla toplam 38 saate varan pil ömrüyle kesintisiz bir deneyim vadediyor.

Huawei FreeClip 2, iOS ve Android cihazlarla tam uyumlu çalışıyor. Modelin klasik mavi, beyaz ve siyah renklerin yanı sıra uluslararası pazarda ilgi gören "rose gold" seçeneğinin de ilerleyen dönemde Türkiye pazarında yerini alması bekleniyor.

Etkinlikte, FreeClip 2'nin yanı sıra mobil ekosistemi güçlendiren diğer amiral gemisi ürünler de sahneye çıktı. İnce ve dayanıklı yapısıyla dikkati çeken yeni katlanabilir telefon Huawei Mate X7, "Ultra Güvenilir Katlanabilir Mimar" ve yüzde 43 iyileştirilmiş renk doğruluğu sunan ikinci nesil kamerasıyla tanıtıldı.

Yüksek kalite malzemesi ve lüks tasarımıyla ilgi toplayan telefonun kamerasının yapabildikleri de katılımcılardan beğeni topladı.

İçerik üreticileri için tasarlanan Huawei MatePad 11.5s tablet de göz dostu PaperMatte ekran teknolojisiyle etkinlikte yerini aldı. Eğlence, eğitim ve üretkenlik odaklı kullanım senaryolarını bir araya getiren tablet, çizim, not alma ve içerik üretimi gibi alanlarda sunduğu ekran deneyimiyle öne çıktı.

Huawei, teknolojiyi günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmeyi hedefleyen yeni ürün grubunun Türkiye satış takvimini ve fiyatlandırma detaylarını gelecek günlerde açıklamayı planlıyor.