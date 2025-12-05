Huawei FreeClip 2 kulaklık modelini Türkiye'ye getirecek

İSTANBUL - Huawei, yeni nesil ürünü FreeClip 2'yi Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel pazarda tanıtılan ürün "Açık Kulak" kategorisinde kulak kanalını tıkamayan yapısıyla gün boyu kullanılabilecek bir aksesuar olarak konumlanıyor.

Geleneksel kulaklıkların aksine, kullanıcının çevreyle bağını koparmadan ses deneyimi yaşamasını sağlayan ürün, özellikle şehir hayatında güvenlik ve iletişim ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Ürün, kulak kanalını açık bırakan tasarımı sayesinde ofis ortamında iletişimden kopmadan çalışma veya trafikte dış sesleri duyarak güvenli hareket etme imkanı tanıyor.

Özellikle sokakta yürürken veya spor yaparken çevresel seslerin duyulabilmesi, kullanıcı güvenliği açısından kritik bir avantaj olarak öne çıkıyor.

FreeClip 2 de çift diyaframlı sürücüleriyle müzik kalitesinden ödün vermezken, dış dünyadan tamamen kopmamayı sağlıyor.

- 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik kullanım imkanı



Önceki nesle göre yüzde 9 daha hafifletilen ürün her biri sadece 5,1 gram ağırlığındaki kulaklıklarıyla dikkati çekiyor.



"C-bridge Design" adı verilen ergonomik tasarımı sayesinde kulağı kavrayan ürün, uzun süreli kullanım, toplantı veya seyahatlerde kulak yorgunluğu ve terleme gibi sorunların önüne geçmeyi hedefliyor.

Açık tasarımlı kulaklıklarda tüketicilerin en büyük endişesi olan sesin dışarıdan duyulması sorunu, Huawei'nin geliştirdiği Ters Ses Alanı teknolojisiyle gideriliyor.

Söz konusu teknoloji, ses dalgalarını doğrudan kulak kanalına yönlendirerek ses sızıntısını minimize ediyor ve kalabalık ortamlarda dahi telefon görüşmelerinin gizliliğini koruyor.

Teknolojik özelliklerinin yanı sıra dayanıklılığıyla da öne çıkan ürün, IP57 sertifikası ile suya, tere ve toza karşı direnç gösteriyor.

Tek şarjla 9 saate kadar, şarj kutusuyla ise toplam 38 saate varan kullanım süresi sunan cihaz, 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik kullanım imkanı sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar telefonlarına dokunmadan sadece baş hareketleriyle gelen aramaları yanıtlayabiliyor.