Huawei KOBİ'ler için yapay zeka odaklı eKit çözüm ailesini yeniledi

İSTANBUL - Huawei küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik geliştirdiği "Huawei eKit 4 10 N" çözüm ailesini ve küresel iş ortağı sistemini yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, gerçekleştirdiği yenilikleri, Dünya GSM Birliğinin (GSMA) İspanya'nın Barselona kentinde düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC) kapsamında düzenlenen "Huawei eKit: Together for Growth, All Intelligence" oturumunda duyurdu.

Etkinlikte, Huawei'nin iş ortakları ve kullanıcılarına yönelik dört yeni adımı paylaşıldı. Buna göre şirket, 4 10 N çözüm yapısı kapsamında ürün ve çözüm sayısını artıracak, iş ortağı sistemini yenileyecek, sahada çalışan iş ortaklarına yönelik destek mekanizmalarını güçlendirecek ve daha pratik bir "BT" platformu sunacak.

Huawei, bu adımlarla teknik süreçleri sadeleştirerek müşterileri ve iş ortaklarının işlerini büyütmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Şirket ayrıca iş ortaklarına tüm ürün portföyünü kapsayan daha geniş kapsamlı yetkiler verecek.

Böylece iş ortakları, yalnızca ürün satışıyla sınırlı kalmayıp müşterilere ihtiyaca göre şekillenen çözüm paketleri de sunabilecek. Şirket, elmas ve altın distribütörlerin büyümesini desteklerken, sahadaki iş ortaklarının da ihtiyaç duydukları ürünlere daha kolay ulaşmasını hedefliyor. Bu kapsamda iş ortaklarına satış primi, puan bazlı teşvikler ve teknik eğitim desteği de sağlanacak.

- Huawei eKit deneyim merkezleri kurulacak

Şirket, iş ortaklarının müşterilere sunduğu çözümleri daha iyi anlatabilmesi için her temsilcilikte Huawei eKit deneyim merkezleri açacak.



Altın distribütörler, sahadaki ekipleri bu merkezlerde bir araya getirerek ürün ve çözümleri uygulamalı olarak gösterebilecek. Merkezlerde uzman buluşmaları, soru-cevap oturumları ve sektör deneyim paylaşımları da yapılacak.

Şirket ayrıca altın distribütör iş ortaklarının kendi çözüm deneyim merkezlerini kurmasına da destek verecek. Böylece kurulum yetkisine sahip iş ortaklarının satış ve servis süreçlerini daha bağımsız yürütebilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Huawei, iş ortaklarının tüm iş süreçlerini kapsayacak şekilde akıllı platformlarını geliştirmeyi de sürdürüyor. Şirket, 2026'da eKit uygulaması üzerinden merkezi kurulum, ağ yönetimi ve müşteri hizmetleri sunacak.



Söz konusu yapı sayesinde kurulum iş ortaklarının akıllı teknolojilere ve hizmetlere erişimi kolaylaşacak, teslimat maliyetleri düşecek ve süreçler daha hızlı ilerleyecek.

Huawei, gelecek dönemde eKit 4 10 N yapısı etrafında şekillenen çözüm ve ürün portföyünü daha da büyütmeyi planlıyor.

- Huawei'den KOBİ'lere yönelik akıllı çözüm yatırımı

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Huawei İş Ortağı Gelişimi ile Ticari ve Dağıtım İş Grubu Başkanı Ernest Zhang, şirketin 2023'te başlattığı küresel dağıtım modelinin 100'den fazla ülke ve bölgede uygulandığını belirtti.

Zhang, bu yapı içinde 200'ü aşkın altın distribütörün yanı sıra ürünlerin kurulumu ve devreye alınmasında görev alan 24 binden fazla iş ortağının bulunduğunu kaydetti.

KOBİ'lerin dijital ve akıllı dönüşüm sürecinde en çok, farkındalık eksikliği, teknik destek yetersizliği ve günlük ihtiyaçlara uygun, büyütülebilir çözümlere erişim konusunda zorlandığını vurgulayan Zhang, markanın bu alanlara yanıt verebilmek için dağıtım iş kolundaki AR-GE yatırımlarını düzenli olarak artırdığını ifade etti.

Zhang, "Huawei, gerçek ihtiyaçlara göre şekillenen ürün ve çözüm paketleriyle KOBİ'lerin akıllı teknolojilere daha kolay ulaşmasını amaçlıyor. Bugün 2 binden fazla çalışan, Huawei eKit ürün ve çözümlerinin geliştirilmesi için görev yapıyor. Bu çalışmalar ise akıllı ofis, ticari kullanım, eğitim ve sağlık olmak üzere dört temel alana odaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.