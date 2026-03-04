Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil akıllı cihazlarını tanıttı

BARSELONA - Huawei, Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC) kapsamında akıllı telefon, PC, tablet, akıllı saat ve kulaklık segmentindeki yeni ürünlerini tanıttı.

Dünya GSM Birliğinin (GSMA) her yıl Barselona'da düzenlediği Mobil Dünya Kongresi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.



Etkinlikte ​​​​​​​"Now Is Yours" temasıyla yer alan Huawei, katlanabilir ekran teknolojileri, dijital sağlık, mobil görüntüleme, üretkenlik ve yaratıcılık odaklı çözümlerini sergiledi.

"Your Intelligent World/Akıllı Dünyanız" alanında markanın akıllı teknoloji ekosistemi katılımcılara sunuldu. Markanın HarmonyOS işletim sistemiyle desteklenen tabletleri, WPS gibi uygulamalar aracılığıyla masaüstü kalitesinde ofis deneyimi sağlıyor. Söz konusu deneyim, profesyonel yaratıcılık ve işbirliği için tasarlanan Huawei Notlar ile destekleniyor.

PaperMatte ekran teknolojisi de göz konforu sunarken, aynı zamanda kağıt hissi veren bir yazım ve çizim deneyimi vadediyor.

Etkinlikte ayrıca 8,8 inçlik kompakt amiral gemisi tablet Huawei MatePad Mini ilk kez tanıtıldı. Yapay zeka yetenekleriyle donatılan Mate 80 serisi akıllı telefonlar ve Mate X7 katlanabilir cihazın menteşe ve ekran mühendisliğine ilişkin teknik detaylar da paylaşıldı.

"Energize Your Life/Hayata Enerji Kat" alanında da Huawei teknolojilerinin spor ve sağlık üzerindeki etkileri simülasyonlarla gösterildi.

Gelişmiş bisiklet metriklerine sahip Huawei WATCH GT 6 serisi, antrenman ve yarış analizi sunan Akıllı Maraton Modu özellikli Huawei WATCH GT Runner 2 ve proaktif sağlık takibi yapan Huawei WATCH 5 ile WATCH D2 modelleri de beğeniye sunuldu.



Aynı alanda tanıtılan Huawei FreeBuds Pro 5 ise çift motorlu aktif gürültü engelleme teknolojisi ve kayıpsız ses deneyimiyle öne çıktı. Günlük kullanımda hem müzik hem de arama performansını üst seviyeye taşıyan model, Huawei'nin ses teknolojilerindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

"Explore Yourself/Kendini Keşfet" alanında ise yaratıcılık odaklı çözümler dikkati çekerken, Huawei'nin uygulaması GoPaint, sezgisel arayüzü ve zengin içerik kütüphanesiyle profesyonel tasarımı daha erişilebilir hale getirdi.

XMAGE görüntüleme teknolojisi kapsamında Huawei Mate 80 Pro'nun yüksek dinamik aralık (HDR), doğru renk üretimi, tele makro ve ağır çekim video yetenekleri de sergilendi.

- "Telekomünikasyon anlamında Türkiye'ye de yatırım yapmaya devam ediyoruz"

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Marka Pazarlama Direktörü Mustafa Can Akbaş, etkinlik kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, markanın hem telekomünikasyon hem de tüketici elektroniği alanında önemli bir gücü olduğunu belirterek, şirketin Türkiye pazarına yönelik yeni hedeflerini paylaştı.

Markanın, fuarın yaklaşık yüzde 10'unu kapsayan bir alanda misafirlerini ağırladığını dile getiren Akbaş, Huawei'nin sadece bir cihaz üreticisi değil, geniş kapsamlı bir teknoloji ekosistemi sunduğunu ifade etti.

Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kullanıma sunulacak olmasının heyecan verici bir eşik olduğunu vurgulayan Akbaş, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi sadece bir tüketici elektroniği değil, aynı zamanda bir telekomünikasyon şirketiyiz. Bu anlamda da Türkiye'de büyük operatörlerle işbirliği yapıyoruz. Tabii ki telekomünikasyon anlamında Türkiye'ye de yatırım yapmaya devam ediyoruz. Hem 5G için hem de önümüzdeki dönemde diğer akıllı teknolojiler için yatırım ve ürünlerimizi sunmaya devam edeceğiz."

Akbaş, 5G'nin sadece bir iletişim kanalı değil, nesnelerin interneti, nesnelerin iletişimi ve akıllı şehir teknolojileri için de kritik bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Türkiye'de akıllı saat kategorisinde lider marka olduklarını aktaran Akbaş, "Önümüzdeki dönemde koşucular için, spor yapanlar için özellikle ön plana çıkan Huawei Watch GT Runner 2 modeli Türkiye'de olacak. Bunun için çok heyecanlıyız çünkü çok profesyonel veriler verebilecek. Premium alanda, profesyonel anlamda koşuculara yardımcı olabilecek." diye konuştu.

Akbaş, Huawei standında sergilenen teknolojilerin sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmadığını, akıllı ev teknolojileri, tabletler, bilgisayarlar ve ses sistemlerinin de büyük ilgi gördüğünü dile getirerek, ses teknolojileri tarafında ise FreeBuds Pro 5 modeli ile yüksek ses kalitesi ve gürültü engelleme özelliklerini tüketicilerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.