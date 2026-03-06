Huawei ve KoçSistem yapay zeka ve bulutta işbirliği yaptı

İSTANBUL - Huawei ve KoçSistem, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil DünyaKongresi (Mobile World Congress-MWC) kapsamında yapay zeka ve bulut bilişim alanında stratejik işbirliği süreci başlattı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, işbirliği temel olarak, KoçSistem'in kurumsal müşterilere sunduğu uçtan uca danışmanlık ve yönetilen hizmet kabiliyetini genişletirken, Huawei Cloud teknolojileriyle entegre hibrit ve yerel altyapı senaryolarının yaygınlaşmasını hedefliyor.

İki şirket, yapay zeka çözümlerinin kurumsal ölçekte daha hızlı devreye alınabilmesi için birlikte hareket edecek. Bu kapsamda KoçSistem'in, Huawei Public Cloud üzerinde geliştirilecek yapay zeka projelerinde çözüm ortağı olarak konumlanması planlanıyor.

İki şirket, işbirliği kapsamında kurumların yapay zeka projelerini daha hızlı ve güvenli biçimde hayata geçirebileceği bir model geliştirecek. Şirketler, yüksek altyapı yatırımlarına ihtiyaç duymadan güçlü bir işlem kapasitesine erişebilecek, geliştirdikleri uygulamaları ise güvenli ortamlarda devreye alabilecek.

Bu kapsamda yapay zeka projelerinde ihtiyaç duyulan yüksek işlem gücü şirketin bulut altyapısı üzerinden sağlanacak. Geliştirilen çözümler KoçSistem'in yerel veri merkezlerinde çalıştırılabilecek.

Böylece kurumlar hem esnek bir teknoloji kapasitesinden yararlanacak hem de verilerini kendi kontrol ettikleri yapılarda tutabilecek. Ayrıca mevcut yapay zeka sistemlerinin daha verimli altyapıya taşınmasını kolaylaştıracak geçiş süreci de planlanıyor. Geçiş süreci, şirketlerin performansını artırırken kaynaklarını daha verimli yönetmesine olanak tanıyacak.

İşbirliğinin diğer odağında, KoçSistem'in mevcut bulut altyapısının yapay zeka projelerini daha güçlü biçimde destekleyecek şekilde geliştirilmesi yer alıyor.

Bu sayede şirketler, ihtiyaç duydukları işlem kapasitesine kendi veri merkezlerinde de erişebilecek. Bu çerçevede, özellikle finans ve kamu gibi hassas veriyle çalışan sektörler için güvenli geliştirme ortamları oluşturulması planlanıyor. Böylece verinin ülke içinde kalması gereken projelerde, yapay zeka uygulamaları kontrollü ve güvenli şekilde devreye alınabilecek.

İşbirliğinin başka önemli başlığı ise KoçSistem'in geliştirdiği KAI "Super Agent" yapısının güçlendirilmesi oldu. Farklı departmanların ihtiyaçlarına göre çalışan bu akıllı sistemin, daha hızlı ve daha verimli sonuç üretmesi hedefleniyor.

KAI platformu hem şirketlerin kendi altyapılarında güvenli şekilde kullanılabilecek hem de ihtiyaç duyulduğunda bulut üzerinden büyüyebilecek esnek bir yapıda sunulacak. Bu sayede kurumlar, yapay zekâ çözümlerini iş süreçlerine daha rahat entegre edebilecek.

- "Yüksek performans ve maliyet verimliliğini aynı anda sunabiliyoruz"

Huawei Türkiye Enterprise Genel Müdürü Wang Junyuan, KoçSistem ile hayata geçirdikleri kapsamlı işbirliğinin, yapay zeka ve bulut teknolojilerinin kurumsal ölçekte yaygınlaşması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Huawei hesaplama tabanlı altyapıları ve Huawei Cloud çözümleriyle, yüksek performans ve maliyet verimliliğini aynı anda sunabildiklerini anlatan Junyuan, "KoçSistem'in güçlü sektör deneyimiyle birleşen bu teknoloji gücü, Türkiye'de kurumların daha hızlı ve güvenli bir yapay zeka dönüşümü gerçekleştirmesine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca da yapay zekanın artık kurumlar için deneysel bir alan olmadığını, iş süreçlerinin merkezine yerleşmiş durumda olduğunu aktardı.

Üretimde kalite kontrol, talep tahmini, veri analitiği gibi yapay zekayla güçlendirilmiş teknolojilerini KoçDigital iştirakleri aracılığıyla müşterilerle buluşturduklarını vurgulayan Akarca, şunları kaydetti:

"KoçDigital ile sahada edindiğimiz deneyimler, güvenilir bulut teknolojisi ve altyapı hizmetlerinin bu dönüşüm için kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu açıkça gösteriyor. Huawei ile başlattığımız bu işbirliği sayesinde müşterilerimize strateji geliştirmeden altyapı kurulumuna, model eğitiminden operasyonel yönetime kadar uzanan bütüncül bir yapı sunacağız. Hibrit mimariler ve yerel veri merkezleri üzerinden ilerleyen yaklaşımımız, özellikle regülasyona tabi sektörlerde güvenli ve sürdürülebilir bir dönüşüm sağlayacak. Amacımız, Türkiye'de yapay zekayı konuşulan bir başlık olmaktan çıkarıp somut değer üreten projelere dönüştürmek."