HUBrica Hızlandırma Programı'nın 3. dönem başvuruları başladı

İSTANBUL - Halkbank'ın, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent işbirliği ve İTÜ Çekirdek'in bilgi birikimiyle hayata geçirdiği HUBrica Hızlandırma Programı'nın yeni dönem takvimi belli oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank'ın İTÜ ARI Teknokent işbirliğiyle üçüncü dönemini başlattığı program, yenilikçi iş modellerine sahip girişimlere stratejik rehberlik ve gelişim imkanı sunmaya devam ediyor.

Buna göre, finansal teknolojiler, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında yenilikçi projeleri keşfetmeyi ve bu projelerin global pazarlarla buluşmasına katkı sağlamayı amaçlayan programa 10 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.



Girişimcilerin iş geliştirme, satış, yatırım alma ve küresel pazarlara açılma süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla tasarlanan programda girişimciler, eğitim, mentörlük ve danışmanlık desteklerinin yanı sıra workshoplara katılma, Halkbank yöneticileriyle bir araya gelme, banka ile işbirliği fırsatları yakalama ve küresel ağlara erişim gibi çok yönlü imkanlardan yararlanabilecek.

Program kapsamında girişimciler, İTÜ Çekirdek'in sunduğu geniş olanaklardan da faydalanarak 80'den fazla yatırımcıya doğrudan ulaşma fırsatı bulacak.

Ayrıca girişimciler, 500'ü aşkın profesyonelden oluşan mentör havuzuna erişim, ödeme ve bulut sistemleri ile muhasebe desteklerini içeren 45'ten fazla özel ayrıcalıktan yararlanacak.

Bununla İTÜ ARI Teknokent'in ekosistemi sayesinde "networking" etkinliklerine katılabilecek girişimciler, önemli bağlantılar kuracak ve küresel ölçekte büyümeyi destekleyen fırsatlara da ulaşabilecek.

Bankanın ve İTÜ Çekirdek'in web sitesi üzerinden yapılacak başvuru sürecinin ardından programa seçilecek girişimciler için haziranda "Kick-Off" etkinliği gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda 3 haftalık yoğun bir eğitim ve gelişim sürecinin ardından eylül ayında "HUBrica Söyleşileri" ile devam edecek program, ekim ayındaki "Demo Day" etkinliğinde girişimcilerin yatırımcılarla bir araya gelmesiyle sona erecek.

Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge sahnesinde yatırımcılar, girişimcilik ekosistemi paydaşları ve kamuoyunun karşısına çıkma fırsatı da yakalayacak.

