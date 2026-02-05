İlginizi Çekebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Osmaniye'de konuştu:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, depremde hayatını kaybeden sporcularını unutmadı
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
Mersin'de bisikletliler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için pedal çevirdi
Bakırhan ve Bulut, Hatay'da depremlerde yaşamını yitirenleri anma yürüyüşüne katıldı
"TGSP Gençlik Liderliği Eğitim Programı" Antalya'da sürüyor
sahibinden.com ilan aramada yeni dönemi sahiAI ile başlattı
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş’ta ziyaretlerde bulundu
ATAV'ın "Jale İnan 2025 Yılın Kadını Ödülü" Prof. Dr. Sarvan'a verildi
Akdeniz Bölgesi’nin En İyi Genç Şefleri Adana’da Yarıştı

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş’ta ziyaretlerde bulundu

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş’ta ziyaretlerde bulundu

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş’ta ziyaretlerde bulundu

KAHRAMANMARAŞ - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak depremlerde hayatını kaybeden partisinin Kahramanmaraş İl Başkanı Nusrettin Üdürgücü'nün ailesini ziyaret eden Yapıcıoğlu, daha sonra kabri başında düzenlenen anma programına katıldı.

Kırım Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde bölge muhtarlarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, onlarla bir süre sohbet etti.

Yapıcıoğlu, burada gazetecilere, 6 Şubat depremlerinin Türkiye tarihinin en yıkıcı afetlerinden biri olduğunu belirtti.

Geçen 3 yıl içerisinde yaraların büyük ölçüde sarıldığını ifade eden Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Çok büyük oranda yaraların sarıldığını görüyoruz. Ufak tefek bazı problemler kalmış. İnşallah onların da bir an önce çözülmesi için el birliğiyle çalışacağız. Sorunların çözümü için elimizden gelen katkıyı sunmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle hem depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum hem de tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Yapıcıoğlu, depremde yakınlarını kaybeden bazı aileleri de ziyaret ettiklerini hatırlatarak, muhtarlarla yapılan görüşmede kendisine iletilen ihtiyaç ve sıkıntıları ilgili yerlere aktaracağını ifade etti.



Politika 5.02.2026 22:48:50 0
Anahtar Kelimeler: hüda par genel başkanı yapıcıoğlu kahramanmaraş’ta ziyaretlerde bulundu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye’ye Ne Müjde Verecek?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Fırtına Kapıda: Neden Susturulamaz Bir Kalemle Yazıyoruz?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Osmaniye'de konuştu:

2

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, depremde hayatını kaybeden sporcularını unutmadı

3

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

4

Mersin'de bisikletliler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için pedal çevirdi

5

Bakırhan ve Bulut, Hatay'da depremlerde yaşamını yitirenleri anma yürüyüşüne katıldı

6

"TGSP Gençlik Liderliği Eğitim Programı" Antalya'da sürüyor

7

sahibinden.com ilan aramada yeni dönemi sahiAI ile başlattı

8

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş’ta ziyaretlerde bulundu

9

ATAV'ın "Jale İnan 2025 Yılın Kadını Ödülü" Prof. Dr. Sarvan'a verildi

10

Akdeniz Bölgesi’nin En İyi Genç Şefleri Adana’da Yarıştı