Huzurevinde duygulandıran anlar: Vali Yılmaz’a içten veda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle Eskişehir Valiliğine atanan Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, kentteki veda ziyaretlerini sürdürüyor. 20 Ocak’ta Osmaniye’den ayrılacak olan Vali Yılmaz, eşi Şenay Yılmaz ile birlikte Özden Huzurevi’ni ziyaret etti. Ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. Huzurevi sakinlerinden 74 yaşındaki Sebahat Özmen, Vali Yılmaz’a sarılarak, “Evladım benim. Allah seni korusun, Allah acını göstermesin. Bir ben değil, bütün Osmaniye senden memnun. Çocuklarım iki sefer gelmedi, sen on kez geldin. Allah senden razı olsun” dedi. Vali Erdinç Yılmaz ise Özmen’e, “İyi ki varsınız. Her zaman yanınızdayım. Oradan da gelirim inşallah” sözleriyle karşılık verdi.
Vali Yılmaz, özden huzurevinde kalan büyüklerle tek tek vedalaştı. Vali Yılmaz bauda yaptığı duygu dolu konuşmasında ise şunları söyledi: “Kıymetli büyüklerim yanınızda olmaya çok önem gösterdim. Sizleri çok seviyorum. Sizler bizim geçmişimiz, geleceğimize yön veren rehberlerimizsiniz. Sizleri görmeden gitmek istemedim. Vedalar gerçekten zor ama ben duygusal olarak ta Osmaniye’ye ciddi anlamda bir bağılığım var. Gerçekten nasıl veda edilir, çok zor. Ama ne mutlu ki sizlerin hayır dualarını aldık, dualarınızı hiç eksik etmeyin. Zaman çok çabuk geçiyor. Önemli olan güzel duygularla her zaman dediğimiz Hoşseda bırakıp gidebilmek. Bana hakkınızı helal edin, benden yana ne varsa hakkım sizlere helal olsun. Sizlerin ellerinizden öpüyorum. Allaha emanet olsun. Sizleri unutmam unutmayacağımda. Fırsatım olursa yolum düşerse yine uğrarım. Siz çok kıymetlisiniz, hoşça kalın” dedi. 
Vali Yılmaz, bir süre sohbet ettiği huzurevi sakinleri ile vedalaşarak ayrıldı. 
Öte yandan, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, 20 Ocak 2026 Salı günü saat 10.00’da Osmaniye Valiliği binası önünde uğurlanacağı bildirildi. 9 Haziran 2020 tarihinde Eskişehir Tepebaşı Kaymakamlığı görevinden Osmaniye Valiliğine atanan Vali Yılmaz, Osmaniye’de en uzun süre görev yapan vali olarak kent tarihine geçti. 



