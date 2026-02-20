İlginizi Çekebilir

Hyundai Çekya fabrikasında 5 milyonuncu aracını üretti
İSTANBUL - Hyundai, Çekya'daki Nosovice fabrikasında 5 milyonuncu aracını üretim hattından indirirken, İzmit fabrikasında üreteceği IONIQ 3 modeli için 250 milyon avroluk yatırım yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), Nosovice fabrikasında 5 milyonuncu aracını üretti.

Banttan inen 5 milyonuncu araç Hyundai TUCSON Hybrid olurken, araç Çek bir kullanıcıya doğrudan fabrikadan teslim edildi.

Direksiyon montajıyla Hyundai logosunun yerleştirilmesi gibi işlemlere katılma fırsatı bulan kullanıcı, üretimin tamamlanmasının ardından Çekya'daki şirket yönetiminden sembolik bir anahtar teslimi de aldı.

Çekya'daki fabrika üretiminin ana omurgasını, TUCSON ve i30 modelleri oluşturuyor. 2015-2020 yıllarında 1,1 milyon adedi aşan üçüncü nesil TUCSON ve mevcut nesil, fabrikanın toplam üretiminin yaklaşık yarısına denk geliyor. 2008'den bu yana üretilen i30 modeli ise 1,5 milyon adedi aştı ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dünya genelinde 90'dan fazla ülkeye ihraç edildi. Üretimin büyük bölümü Avrupa pazarına yönelik olsa da Orta Doğu, Afrika, Okyanusya ve Latin Amerika'daki müşterilere de teslimatlar gerçekleştiriliyor.

Fabrika, 2020'den bu yana yaklaşık 200 bini farklı versiyonlara sahip tam elektrikli KONA modeli dahil 650 binden fazla elektrikli araç üreterek Avrupa'nın taleplerini karşıladı.

KONA Elektrik, Çekya'da seri üretimi yapılan ilk elektrikli araç olma özelliğini taşıyor. Tesisin manuel şanzıman üretim alanı, Hyundai Mobis tarafından işletilen Batarya Sistem Montaj (BSA) tesisine dönüştürülerek geçen yılın ağustos ayından itibaren tam kapasiteyle faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa pazarındaki payını artırmak isteyen Hyundai, bölgede 18 ayda 5 yeni modelini tanıtacak.

- İzmit Fabrikası'na 250 milyon avroluk elektrifikasyon yatırımı

Hyundai, IONIQ 3 modeli için İzmit'te bulunan üretim tesisinde yeniden tasarlanan elektrikli araç (EV) gövde tabanı, yüksek voltajlı batarya entegrasyonu ve güç elektroniği için 250 milyon avro yatırım gerçekleştirdi.

IONIQ 3 modelini bu yılın ağustos ayında bantlardan indirecek Hyundai Motor Türkiye, üretimin büyük bir bölümünü 40'tan fazla ülkeye ihraç etmeyi hedefliyor.

IONIQ model ailesinin Avrupa'daki ilk üretim merkezi olacak İzmit fabrikası, aynı zamanda E-GMP platformuna Avrupa'da sahip tek fabrika konumunda bulunuyor.

Türkiye'deki ikinci yerli elektrikli modele imza atacak marka, gelecek yıllarda hem Çekya hem de İzmit fabrikalarına ek yatırımlar yaparak genişlemesine devam edecek.



