IC İçtaş İnşaat King Khalid Uluslararası Havalimanı terminallerinin yapımını tamamladı

İSTANBUL - IC İçtaş İnşaat, Suudi Arabistan'daki King Khalid Uluslararası Havalimanı'nda 1 ve 2'nci uluslararası terminallerin yapımını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, King Khalid Uluslararası Havalimanı'nın daha önce 3 ve 4'üncü terminallerini teslim eden IC İçtaş İnşaat, 1 ve 2'nci terminallerin de inşasını bitirerek havalimanındaki tüm terminal yapılarını yeniledi.



Dünyanın en büyük alana sahip havalimanları arasında gösterilen ve inşası 60 ayda tamamlanan proje, yenilenen terminaller ve bağlantı yapılarıyla havalimanının yolcu kapasitesini yıllık 30 milyona yükseltti.

Projenin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Ulaştırma Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser, GACA Başkanı Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej, IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen, IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Denemeç, IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez ve IC İçtaş İnşaat Bölge Müdürü Cemil Beşen katıldı.

Çalışmalar kapsamında terminallerde mimari, elektromekanik ve teknolojik altyapılar yenilenerek yolcu konforu, operasyonel verimlilik ve güvenlik kriterleri uluslararası standartlara taşındı.



Tamamlanan terminallerle havalimanının, Suudi Arabistan'ın "Vizyon 2030" hedefleri doğrultusunda bölgenin önemli ulaşım merkezlerinden biri haline gelmesi amaçlanıyor.

- 10 bin ton çelik kullanıldı

Yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen inşaat ve yenileme çalışmalarıyla tüm mimari bileşenler, elektromekanik ekipmanlar ve bilgi teknolojileri altyapıları yenilendi.

Toplam 4 bin kişinin görev yaptığı proje kapsamında 10 bin ton çelik imalatı, 6 kilometre bagaj taşıma sistemi, 82 adet E-Gate ve havalimanı operasyonlarını destekleyen ileri teknoloji sistemler devreye alındı. Terminal binaları, yoğun yolcu trafiğini karşılayacak şekilde tasarlanarak esnek ve sürdürülebilir bir işletme altyapısıyla hayata geçirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalar, havalimanının yolcu deneyimi alanında uluslararası ölçekte öne çıkmasına yardımcı oldu. King Khalid Uluslararası Havalimanı, AirHelp Score 2025 Raporu'nda 200'den fazla havalimanı arasında yolcu deneyimi kategorisinde dünyanın en iyi ilk üç havalimanı arasında yer aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez, havalimanlarının, çok sayıda disiplinin aynı anda ve yüksek koordinasyonla çalışılmasını gerektiren karmaşık yapılar olduğuna değindi.



Dönmez, "IC İçtaş İnşaat olarak Türkiye'de ve yurt dışında hayata geçirdiğimiz havalimanı projelerinde edindiğimiz deneyim, King Khalid Uluslararası Havalimanı gibi büyük ölçekli projelerde en önemli gücümüzü oluşturuyor. Bu projelerde yalnızca yapı üretmiyor, yolcu akışından operasyonel verimliliğe kadar tüm süreçleri kapsayan bütüncül çözümler sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





