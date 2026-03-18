İç pazar Türk turizminde belirleyici aktör oluyor

ANTALYA - AYŞE YILDIZ - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Çek, Türk turizminde iç pazarın sektörün temel aktörü haline geldiğini söyledi.

Çek, AA muhabirine, iç pazarın bütün kriz dönemlerinde Türk turizminin kurtarıcısı olduğunu ifade etti.

Türk turizminin tutunduğu dalın her zaman yerli misafirler olduğuna işaret eden Çek, "Türk misafirler, artık Türk turizminin aktörü, sektörün ciddi belirleyicisi oldular. Avrupa'da olduğu gibi tatil alışkanlığı bizlerde de oturdu. Bu sevindirici bir şey. Çünkü bu bir ihtiyaç. Dinlenebilmek, aileyi bir yerlere götürebilmek önemli. Eskiden bunu Avrupa için söylüyorduk. Ekonomik gücü olanlar yılda en az bir sefer tatil yapıyor." diye konuştu.

Sirene Hotel Genel Müdürü de olan Ercan Çek, üst segment golf oteli olduklarına değinerek, özellikle İngiliz, Alman ve İskandinav pazarından ilgi gördüklerini belirtti.

Türkiye'nin kas hafızasının turizmdeki krizler konusunda çok geliştiğine dikkati çeken Çek, şöyle devam etti:

"Çok büyük şeyler yaşadık Körfez krizinden, uçak krizine, Kovid-19 pandemisine kadar. Hepsinden başarıyla çıktı Türk turizmi. Türk turizmine biz güvenmeye, yatırım yapmaya devam edelim. Yatırım yapmak demek illa bina yatırımı demek değil. Hem personele hem konseptlere, tesislerimize yatırım. Biz Türk turizmine güvenelim. Türkiye'nin gelirlerine her zaman katkı sağlayacak bir sektör olarak cebimizde. Geleceği de açıkçası ciddi şekilde parlak gözüküyor."

- "İç pazar her zaman can simidi oldu"

IC Hotels Green Palace Genel Müdürü İsmail Çağlar da turizmde artık iç pazarın tatil alışkanlığı kazandığını söyledi.

Otellerin kapasitesinin bir bölümünü mutlaka iç pazar için ayırdığını aktaran Çağlar, "İstanbul'dan Mersin'e kadar koskoca bir kıyı bandımız, binlerce otelimiz var. Kalite ve kapasite artınca iç pazardan daha fazla talep almaya başladık. Ekonomik kaynaklı zaman zaman iniş çıkışlar olabiliyor." ifadesini kullandı.

Çağlar, iç pazarın her zaman Türk turizmi için can simidi olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin her köşesinin farklı güzelliklere sahip olduğunu anlattı.

Farklı destinasyonlarda tatil imkanı olduğuna işaret eden Çağlar, "Her bütçeye göre otel yani tatil imkanı var." dedi. Türkiye'nin etrafında savaşların, krizlerin olduğunu dile getiren Çağlar, bunların bir an önce sonuçlanmasını temenni ederek, turizmin güven endeksli bir sektör olduğuna değindi.

Granada Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Üçdan ise otellerde misafire her türlü imkanın sunulduğunu söyledi.

Yerli turist için konserler düzenleyip, farklı etkinlikler organize ettiklerini anlatan Üçdan, Ramazan Bayramı'nda iç pazar için Ebru Gündeş, Koray Avcı ve Aşkın Nuri Yengi konserleri ile animasyonların olacağını anlattı.

Çocuklara yönelik de etkinlikler yapacaklarını belirten Üçdan, "Kişiye özgü menüler de çıkarıyoruz. Misafir gelmeden önce herhangi bir besine alerjisi varsa ilk rezervasyonda bu sistemimize düşüyor. O gelir gelmez, yemeğini, kahvaltısını onların reçetesine göre hazırlıyoruz. Bizdeki başka yerde olmayan bir sistem. Hem yerli hem yabancı misafirlere yönelik menülerimiz oluyor." diye konuştu.



