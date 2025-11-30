İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Başıbüyük'ün eşinin cenazesi defnedildi

ADANA - İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Başıbüyük'ün vefat eden eşi Fadime Başıbüyük'ün cenazesi, Adana'nın Sarıçam ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da dün rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 42 yaşında hayatını kaybeden Fadime Başıbüyük'ün cenazesi, İmamoğlu ilçesindeki Merkez Camisi'nde helallik alınmasının ardından Sarıçam'a bağlı Yağızlı Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına Başıbüyük'ün eşi Harun Başıbüyük ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kırşehir Valisi Mustafa Sefa Demiryürek, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Başıbüyük'ün naaşı dualarla toprağa verildi.



