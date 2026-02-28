İDSO DenizBank Konserleri'nde arp sanatçısı Anne-Sophie Bertrand sahne aldı

İSTANBUL - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası baş arpisti ve Londra Kraliyet Müzik Akademisi konuk arp eğitmeni Anne-Sophie Bertrand, sanatseverlerle bir araya geldi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank'ın 21 yıldır desteklediği konserler serisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirildi. Şef Alessandro Cedrone yönetimindeki konserde, Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası baş arpisti Anne-Sophie Bertrand solist olarak sahne aldı.

Konserin ilk bölümünde, arp için yazılmış sayılı konçertolardan biri olan Reinhold Gliere imzalı Arp Konçertosu seslendirildi. Arpın zarif tınısını ön plana çıkaran bu değerli konçerto, Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası baş arpisti ve Londra Kraliyet Müzik Akademisi konuk arp eğitmeni Anne-Sophie Bertrand tarafından yorumlandı.

Gliere'in, Moskova Konservatuvarı'ndan meslektaşı ve arp bölümü eğitmeni Katerina Erdeli’nin teşvikiyle 63 yaşında kaleme aldığı eser, Bertrand'ın yorumu eşliğinde incelikli bir müzikal yolculuğa kapı araladı.

Konserin ikinci bölümünde ise şef Cedrone yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Ludwig van Beethoven'ın 1. Senfonisi'ni icra etti.

Mozart ve Haydn'ın klasik dönem estetiğinin izlerini taşıyan, aynı zamanda Beethoven'ın kendine özgü müzikal ideallerinin ilk güçlü işaretlerini yansıtan eser, konseri etkileyici bir finalle taçlandırdı.