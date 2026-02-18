İDSO DenizBank Konserleri'nde arpist Bertrand solist olarak yer alacak

İSTANBUL - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, solistliğini Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası baş arpisti ve Londra Kraliyet Müzik Akademisi konuk arp eğitmeni Anne-Sophie Bertrand'ın üstlendiği dinletiyle devam edecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank'ın 21 yıldır desteklediği İDSO DenizBank Konserleri, 27 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'ndaki programla sanatseverlerin karşısında olacak.

Uluslararası alanda başarılarıyla öne çıkan arpist Anne-Sophie Bertrand'ın solist olarak yer alacağı konseri, şef Alessandro Cedrone yönetecek.



Konserin ilk bölümünde, arp için yazılmış konçertolardan Reinhold Gliere imzalı Arp Konçertosu seslendirilecek. Arpın tınısını ön plana çıkaran konçerto, Anne-Sophie Bertrand tarafından yorumlanacak.

Gliere'in, Moskova Konservatuvarı'ndan meslektaşı ve arp bölümü eğitmeni Katerina Erdeli'in teşvikiyle 63 yaşında kaleme aldığı eser, Bertrand'ın yorumu eşliğinde müzikal yolculuğa kapı aralayacak.

Konserin ikinci bölümünde ise şef Cedrone yönetimindeki İDSO, Ludwig van Beethoven’ın 1. Senfonisi'ni icra edecek. Eser, Mozart ve Haydn'ın klasik dönem estetiğinin izlerini taşıyan, aynı zamanda Beethoven'ın kendine özgü müzikal ideallerinin ilk işaretlerini yansıtıyor.