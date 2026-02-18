İlginizi Çekebilir

IBS Sigorta'dan 2026 prim artışları değerlendirmesi
Antalya'da yetişen genç tenisçiler dünya kortlarında boy gösteriyor
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği genç girişimcileri ödüllendirdi
Hatay'da ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı
Adana'da okullar ramazan için süslendi
Alanya'da taşan Dim Çayı'ndaki çardakta mahsur kalan köpeklerini kurtarma anlarını anlattılar
Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Logo Yazılım'dan 2025'te 1 milyar 501 milyon lira net kar
İDSO DenizBank Konserleri'nde arpist Bertrand solist olarak yer alacak
Yemeksepeti'nde üst düzey atamalar

İDSO DenizBank Konserleri'nde arpist Bertrand solist olarak yer alacak

İDSO DenizBank Konserleri

İDSO DenizBank Konserleri'nde arpist Bertrand solist olarak yer alacak

İSTANBUL - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, solistliğini Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası baş arpisti ve Londra Kraliyet Müzik Akademisi konuk arp eğitmeni Anne-Sophie Bertrand'ın üstlendiği dinletiyle devam edecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank'ın 21 yıldır desteklediği İDSO DenizBank Konserleri, 27 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'ndaki programla sanatseverlerin karşısında olacak.

Uluslararası alanda başarılarıyla öne çıkan arpist Anne-Sophie Bertrand'ın solist olarak yer alacağı konseri, şef Alessandro Cedrone yönetecek.

Konserin ilk bölümünde, arp için yazılmış konçertolardan Reinhold Gliere imzalı Arp Konçertosu seslendirilecek. Arpın tınısını ön plana çıkaran konçerto, Anne-Sophie Bertrand tarafından yorumlanacak.

Gliere'in, Moskova Konservatuvarı'ndan meslektaşı ve arp bölümü eğitmeni Katerina Erdeli'in teşvikiyle 63 yaşında kaleme aldığı eser, Bertrand'ın yorumu eşliğinde müzikal yolculuğa kapı aralayacak.

Konserin ikinci bölümünde ise şef Cedrone yönetimindeki İDSO, Ludwig van Beethoven’ın 1. Senfonisi'ni icra edecek. Eser, Mozart ve Haydn'ın klasik dönem estetiğinin izlerini taşıyan, aynı zamanda Beethoven'ın kendine özgü müzikal ideallerinin ilk işaretlerini yansıtıyor.



Ekonomi 18.02.2026 13:14:49 0
Anahtar Kelimeler: idso denizbank konserleri'nde arpist bertrand solist olarak yer alacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Tüvtürk’ten bıktık artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Sessiz Çoğunluk Ne Zaman Konuşacak?"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

IBS Sigorta'dan 2026 prim artışları değerlendirmesi

2

Antalya'da yetişen genç tenisçiler dünya kortlarında boy gösteriyor

3

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği genç girişimcileri ödüllendirdi

4

Hatay'da ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı

5

Adana'da okullar ramazan için süslendi

6

Alanya'da taşan Dim Çayı'ndaki çardakta mahsur kalan köpeklerini kurtarma anlarını anlattılar

7

Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

8

Logo Yazılım'dan 2025'te 1 milyar 501 milyon lira net kar

9

İDSO DenizBank Konserleri'nde arpist Bertrand solist olarak yer alacak

10

Yemeksepeti'nde üst düzey atamalar