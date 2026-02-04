İlginizi Çekebilir

Kepez'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı
CHP Genel Başkanı Özel, Hatay ziyaretinde konuştu:
Kahramanmaraş'ta "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Antakya İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuştu:
Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi
Aksu Belediyesi'nde bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi
Uluslararası basın, Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmaları inceledi
Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı
Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

İDSO DenizBank Konserleri'nde Bringuier kardeşler sahne alacak

İDSO DenizBank Konserleri

İDSO DenizBank Konserleri'nde Bringuier kardeşler sahne alacak

İSTANBUL - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında şef Lionel Bringuier ve piyanist Nicholas Bringuier'i ağırlayacak.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek konserde, Bringuier kardeşler aynı sahneyi paylaşacak.

Konserin ilk bölümünde, şef Lionel Bringuier yönetimindeki orkestra, piyanist Nicholas Bringuier'e Ludwig van Beethoven'ın 5. Piyano Konçertosu'nda eşlik edecek. Eserin, Napolyon Bonapart'ın ordularının bombardımanı altındaki Viyana'da tamamlandığı biliniyor.

Programın ikinci bölümünde ise Hector Berlioz'un, otobiyografik izler taşıyan "Fantastik Senfoni"si müzikseverlerin beğenisine sunulacak.



Ekonomi 4.02.2026 15:31:15 0
Anahtar Kelimeler: idso denizbank konserleri'nde bringuier kardeşler sahne alacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Osmaniye’ye Havalimanı İstiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kepez'de sağanak sonrası bozulan yollar onarıldı

2

CHP Genel Başkanı Özel, Hatay ziyaretinde konuştu:

3

Kahramanmaraş'ta "Asrın Felaketinde Gazetecilik Paneli" düzenlendi

4

Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

5

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Antakya İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

6

Dörtyol Kaymakamı Keklik'ten annesi vefat eden çocuğa doğum günü sürprizi

7

Aksu Belediyesi'nde bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi

8

Uluslararası basın, Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmaları inceledi

9

Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı

10

Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı