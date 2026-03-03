İDSO DenizBank Konserleri'nde Lina Gonzales Granados ve Gülsin Onay sahne alacak

İlginizi Çekebilir

İDSO DenizBank Konserleri

İSTANBUL - DenizBank'ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü iki güçlü kadın sanatçıyı bir araya getiren özel bir programla kutlamaya hazırlanıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında müziğe adanmış kariyerleri ve uluslararası başarılarıyla öne çıkan iki güçlü kadın sanatçı Gülsin Onay ve Los Angeles Operası daimi şefi Lina Gonzales Granados sahne alacak.

13 Mart Cuma akşamı 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek özel konserin ilk bölümünde Frederic Chopin'in Piyano Konçerto No. 2 Fa minör Op. 21 eseri yorumlanacak.

Frederic Chopin'in içten ve duygu yüklü dünyasını yansıtan eser, Gülsin Onay'ın zarif ve etkileyici yorumu eşliğinde dinleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Konserin 2. bölümünde ise İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, şef Lina Gonzales Granados yönetiminde Danimarkalı besteci Carl Nielsen'in Senfoni No. 2 Op. 16 adlı eserini repertuvarına taşıyacak.

Bestecinin bir resmin zihninde uyandırdığı imgelerden ilhamla bestelediği bu güçlü senfoni, orkestral renkleri ve dinamik yapısıyla gecenin finaline damga vuracak.



