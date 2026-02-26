İlginizi Çekebilir

İftar sofralarına sefer taslarıyla sıcak yemek ulaştırıyorlar
ISPARTA - BAHADIR ARICI - Isparta'nın Aksu ilçesinde Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin aşevinde dernek üyeleri ve ilçe sakinleri tarafından el birliğiyle hazırlanan sıcak yemekler, gönüllülerce sefer taslarına konularak iftar saatinde 80 haneye dağıtılıyor.

İlçede derneğin öncülüğünde, yardımlaşma ve dayanışmanın ayı ramazanda 6 yıldır yardım faaliyeti yürütülüyor.

Derneğin aşevinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin iftar sofralarına ulaştırılıyor.

Aşevinde pişen sıcak yemekler, ilçede yaşayan gönüllü memur, müftülük personeli ve çocuklar tarafından sefer taslarına konularak kapı kapı dağıtılıyor.

İlçede geleneksel hale gelen bu yardımlaşma organizasyonuyla, ramazan bereketi sofralara taşınıyor.

- "Bu işe gönüllü olarak katkı veriyoruz"

Dernek Başkanı Servet Kaya, AA muhabirine, ramazanın birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde yaşandığı ay olduğunu söyledi.

Herkesin elinden geldiğince yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yardım etmesi gerektiğini belirten Kaya, "Mahallelimizin ve yardımseverlerin desteğiyle 80 eve 140'ın üzerinde insana her gün sefer taslarıyla yemek götürüyoruz. Yardım eden herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaya, iftarlıkları ailelere, sıcaklığını ve lezzetini koruması bakımından sefer taslarıyla dağıttıklarını dile getirdi.

İlçe vaizi Sebih Akdağ da derneğin her yıl ramazan ayında gerçekleştirdiği yardımlaşma çalışmasına müftülük personeli olarak katkı sunduklarını belirtti.

Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara aşevinde hazırladıkları yemekleri iftardan önce dağıttıklarını ifade eden Akdağ, "11 ayın sultanı ramazanda yapılan bu yardımlaşma çalışmasına biz de hasbelkader gönüllü olarak katkı veriyoruz. Allah bu hizmete iştirak eden kardeşlerimizden razı olsun." diye konuştu.

Yemeklerin yapımı ve dağıtılması çalışmalarına destek veren Levent Demirbaş da "Gönüllük esasına dayalı çalışıyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz, böyle bir organizasyonun içinde olmaktan kıvanç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçede sefer taslarıyla yaşatılan ramazan geleneğinden faydalanan 90 yaşındaki Emine Sarıoğlan ise "Her gün bana yemek getiriyorlar, yiyorum. Bu uygulamadan çok memnunum." dedi.



Yurt Dünya 26.02.2026 14:43:36 0
