ANTALYA - İstanbul Gübre Sanayii AŞ (İGSAŞ), susuzlukla, gübrelemeyle ve ekim yöntemleriyle ilgili çiftçilerin ve vatandaşların kullanabileceği "Filiz" mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren gübre sektörü şirketlerinden İGSAŞ, 18-21 Kasım'da Antalya'da düzenlenen dünyanın önemli tarım fuarlarından Growtech'te tarımın geleceğini şekillendiren yenilikçi ürünlerini ve dijital çözümlerini tanıttı.

Auto Grade Üre ve TerraForte gibi katma değerli ürünlerin yanı sıra İGSAŞ Connect ve Çiftçi Mobil Uygulaması gibi dijital uygulamalarıyla da tarımın geleceğine yön veren İGSAŞ, sektör profesyonellerinden ilgi gördü.

İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, AA muhabirine, İGSAŞ'ın Türk tarımının, çiftçisinin ve toprağının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Yaklaşık 55 yıldır Türk tarımının hizmetinde olduklarını belirten Ünal, "2025 yılı itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 2 milyon ton üretim kapasitesine çıkmış bir İGSAŞ'ı konuşuyoruz. 5 fabrikamızla Hatay'dan Antalya'ya Samsun'dan Kütahya'ya, Kocaeli'ye kadar üretim tesislerimizle, Türkiye'nin 5 ayrı bölgesindeki depolarımızla lojistik olarak bayilerimizin, çiftçilerimizin yanında yer alıyoruz." diye konuştu.

Bazı ürünlerde Türkiye'de ve pek çok yakın coğrafyada tek olduklarını dile getiren Ünal, Kocaeli'deki üre amonyak tesisinin bir entegre tesis olarak 55 yıldır Türkiye'de bugün hala tek olduğunu ifade etti.

İGSAŞ'ın gübre sektöründe, bulunduğu camia içerisinde şu anda üst sıralarda yer aldığını vurgulayan Ünal, Türkiye'nin değişik bölgelerinde Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız liderliğinde çok ciddi projeler çalıştıklarını, 2030 ile ilgili orta vadede çok büyük hedefler koyduklarını ifade etti.

Ünal, yaklaşık 950 kişilik bir aile olduklarını belirterek, kadın çalışan sayısını da her geçen gün artırdıklarına işaret etti.

Yüzü Türkiye topraklarına dönük bir şirket olduklarını dile getiren Ünal, "İGSAŞ olarak yaklaşık 6 senedir üstün ihracat performansı göstererek bugün toplamda 42 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yani Afrika'dan Amerika'ya Avustralya'dan Orta Asya'ya kadar Avrupa'nın pek çok ülkesine İGSAŞ bugün sadece tarımsal ürünüyle değil pek çok farklı ürünüyle elini uzatabiliyor." bilgisini verdi.

- "Çiftçilerimizin hayatını kolaylaştıran uygulamalar"

Ünal, geliştirdikleri mobil uygulamaları fuar aracılığıyla çiftçiler, üniversite öğrencileri ve ilgililerle buluşturduklarını söyledi.

"Toprağıma Minnettarım", "Toprağın İzinde", "Tarladan Sofraya" gibi başlıklar altında Türkiye'nin her yerini karış karış dolaşarak ziraat odaları, çiftçiler ve bayilerle hareket ettiklerini anlatan Ünal, bayiler aracılığıyla çiftçilere mobil uygulamaların hayatlarını nasıl kolaylaştırdığını danışmanlarla anlattıklarını bildirdi.

Dijitalleşmenin tarımdaki öneminin büyük olduğuna dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Bunlar aslında çiftçilerimizin hayatını kolaylaştıran uygulamalar. İGSAŞ Connect uygulamasında, aslında kendi arazisinin, kendi toprağının koordinatına girdiğinde anlaşmalı olduğumuz uydu şirketleri vasıtasıyla çiftçi tarlasının, ekiminin, suyun ve toprağının durumunu görebiliyor. Gelişimle ilgili durumlarını, suyla ilgili eksiklik varsa harita üzerindeki yoğunluğu görebiliyor. Burada lansmanını yaptığımız yapay zeka uygulamamız var, adı Filiz. Herkes bu uygulama üzerinden fotoğrafı çekip direkt Filiz'e ne önerebileceğini sorabiliyor. Susuzlukla, gübrelemeyle ilgili, toprak düzenleyici olarak ekim deseniyle ilgili Filiz'e sorularını sorabiliyor. Filiz bunları anlayabiliyor."

- Suyun sürdürülebilirliğine büyük önem veriyoruz.

Ünal, İGSAŞ'ın kimyevi gübre üreticisi gibi görünebildiğini fakat aynı zamanda organomineral, bitki besleyicileri de üreten, bununla ilgili Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerini pek çok üniversiteyle ve TÜBİTAK'la yürüten bir kuruluş olduğunun altını çizdi.

Devlet kültüründen gelen, ülkesi için dertlenen bir şirket olduklarını vurgulayan Ünal, ülke olarak dertlenilmesi gereken en önemli konunun su olduğunu dile getirdi.

Suyun sürdürülebilirliğine büyük önem verdiklerini belirten Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıldızlar Yatırım Holdingimizde 'değer' diye bir kavram var. İnsana değer, yaşama değer gibi büyük kavramlarımız var. 'Bir damla suya değer' mottosuyla şimdi pek çok su projemizi bu başlık altını topluyoruz. Su tüketimini nasıl azaltabiliriz?' derdiyle dertlenerek pek çok proje hazırladık. Bugün masamızda onaylanmış 10 milyon avroluk proje var ve bunlarla beraber 2026 sonunda 1,5-1,7 milyon ton suyu tasarruf edeceğiz."

Ünal, Tarım ve Orman Bakanlığı ile çok yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini, Bakanlıkla iki yıl önce İstanbul Kağıthane'de "Dikey Tarım Uygulaması" projesini yaptıklarını hatırlattı.

Kağıthane'de belediyeye ait bir otoparkın 30 metre altında bu projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Ünal, "Üç metre daha derin olsa dünya rekoru oluyormuş, dünya ikincisi olduk. Yüzde 98 su tasarrufu var, kimyevi gübre yok. 12 ay boyunca sürdürülebilir aynı kalitede, aynı verimde üretim var. Kapalı döngü bir ekonomi yaratıyorsunuz ve aslında gençlere ilham oluyorsunuz." diye konuştu.

Ünal, bu uygulamanın sürdürülebilir tarım için ne kadar önemli olduğunu gördüklerini ve bu çalışmayı üniversiteli gençlerin hizmetine sunmayı planladıklarını sözlerine ekledi.