İlginizi Çekebilir

Bozyazı'da aşçılık eğitimi alan kursiyerler yöresel lezzetleri sundu
TEMUD Genel Başkanı Tilkici: Emekli uzman çavuşlara yakışır haklar elzemdir
İHH Antalya ekibi Gazze'de sıcak yemek dağıttı
Mersin'de muz üreticileri toplantıda bir araya geldi
Anamur'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendi
Mersin'de müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi
Isparta'da silah sanayi öğrencileri havalı silah mühimmatlarına karşı balistik yelek geliştirdi
Türkiye'nin yanık tedavisindeki tecrübesi Suriye'deki hastalara da katkı sunuyor
Mersin'de granit eşyaları mermer gibi gösterip piyasaya süren 5 şüpheli tutuklandı
Milyon dolarlık Hint düğünlerinin dünya pazarındaki önemi artıyor

İHH Antalya ekibi Gazze'de sıcak yemek dağıttı

İHH Antalya ekibi Gazze

İHH Antalya ekibi Gazze'de sıcak yemek dağıttı

ANTALYA - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Antalya Şubesi tarafından, Gazze'deki çadır kentlerde yaşayan 7 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı.

İHH Antalya Şubesinden yapılan açıklamaya göre, derneğin gençlik yapılanması Antalya Genç İHH, Gazze içerisinde yer alan Ezher Parkı Çadır Kenti'nde yardımlarını sürdürdü.

Ekipler, bölgedeki zorlu şartlara rağmen kazanlarda pişirdikleri sıcak yemeği 7 bin kişiye ulaştırdı.

Uluslararası yardımların yanı sıra yerel faaliyetlerini de sürdüren dernek üyeleri, Antalya'da ikamet eden 50 yetim aileye destek paketi hazırladı.

Gönüllüler aracılığıyla yapılan dağıtımlarda, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan gıda kolileri ve hijyen paketleri adreslerine teslim edildi.



Yurt Dünya 27.12.2025 13:53:31 0
Anahtar Kelimeler: ihh antalya ekibi gazze'de sıcak yemek dağıttı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bugün günlerden Ela Bebek
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Bozyazı'da aşçılık eğitimi alan kursiyerler yöresel lezzetleri sundu

2

TEMUD Genel Başkanı Tilkici: Emekli uzman çavuşlara yakışır haklar elzemdir

3

İHH Antalya ekibi Gazze'de sıcak yemek dağıttı

4

Mersin'de muz üreticileri toplantıda bir araya geldi

5

Anamur'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendi

6

Mersin'de müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi

7

Isparta'da silah sanayi öğrencileri havalı silah mühimmatlarına karşı balistik yelek geliştirdi

8

Türkiye'nin yanık tedavisindeki tecrübesi Suriye'deki hastalara da katkı sunuyor

9

Mersin'de granit eşyaları mermer gibi gösterip piyasaya süren 5 şüpheli tutuklandı

10

Milyon dolarlık Hint düğünlerinin dünya pazarındaki önemi artıyor