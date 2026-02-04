İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya'da TGSP'nin eğitim programında konuştu:

ANTALYA - İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Adeta gençliğin, makinelerini yapan fabrikası gibi bir program GLEP programı. Bu 9'uncusu. Bu programdaki arkadaşlarımızla beraber 2 bin gençlik lideri yetiştirilmiş olacak." dedi.



Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından Antalya'nın Aksu ilçesindeki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen "Gençlik Liderliği Eğitim Programında (GLEP)", GLEP'in önemli olduğunu belirterek, eğitim kapsamında bugüne kadar 1700 mezun verildiğini söyledi.

TGSP'nin eğitim programının Türkiye için paradigma değiştirici, gençliği mayalama anlamında önemli bir program olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu işin sonucunda bu ülkenin gerçekten 21. yüzyılın dünyasına damga vuracak değişimlerin önder ülkesi olmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, dünyadaki eşitsizliklerin sancısının gizliden gizliye büyüdüğünü, savaşların azalmadığını vurgulayarak, Ukrayna'daki savaşın 2. Dünya Savaşı'ndan beri en çok insanın hayatına mal olan savaş olarak tarihte yerini aldığını, Gazze'de 3 yıldır dünya tarihinde olmamış yıkım ve katliam yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin belli bir kudret seviyesine ulaştığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mesela işte yine Epstein belgelerinden çıktı. Türkiye yüzünden bilmem nereye bilmem ne yapamamışlar. Daha güçlü olduğumuzda Gazze'de bunun olmayacağının işte kanıtı o çıkanlar. Onun için Türkiye'nin Türkiye'den ibaret olmadığını bilen bir nesil, ihtiyacımız olan bu. Türkiye'nin sorumluluklarının Türkiye'den ibaret olmadığı, Türkiye'nin etki alanının Türkiye'den ibaret olmadığı... 'Ne işimiz var orada, ne işimiz var burada?' değil. Çünkü sonunda hepsinden biz etkilendik, hepsinden biz etkileniyoruz."

Tüm savaşlardan ülkenin etkilendiğini dile getiren Erdoğan, "O zaman biz çevremize nizam vermek durumundayız. Çevremizde huzuru temin etmek zorundayız. Komşu ülkelerimizin stabil, barışçıl, sağlıklı, ekonomik büyümeye sahip ülkeler olmasını sağlamalıyız ki biz de bunların üzerinde daha da güçlenelim." dedi.

Türkiye'nin ekonomisinin, 100 yıldır görülmeyen finansal kriz, salgın, deprem, savaşlar, darbe girişimine rağmen 8 kat büyüdüğünü belirten Erdoğan, ülkedeki bu potansiyelin farkına varılmasının önemli olduğunu kaydetti.

- "Daha duyarlı, daha akıllı olacağız"

Bilal Erdoğan, GLEP'in örnek bir program olduğuna dikkati çekerek, bu tür çalışmaları yapan kurum ve kuruluşların sayısının artmasını, Gençlik Liderliği Eğitim Programı'nı başka kurumların da kendi bünyelerinde yapmasını temenni etti.

Gençlere önerilerde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kayıtsız kalmayacağız. Daha duyarlı, daha akıllı olacağız. Gerçekten çalışkan olmaya çok ihtiyacımız var. Şu anda en geçer akçe hayatınızın geri kalanında ne diplomanız, ne yabancı diliniz olacak. Ne kaç kilo olduğunuz kaç kilo kaldırabildiğiniz olacak. En geçer akçe inanın ki çalışkanlığınız olacak. Hele hele çalışkanlığın yanında güvenilir, dürüst birisiyseniz gerçekten kazanacaksınız. 21. yüzyılda, yani yapay zekayı nasıl kullandığınızda, teknolojide de kazanacaksınız. Selçuk Bayraktar'ın bir özelliği, Türkiye'de yapılmamış şeyleri yaptı, Türkiye'nin olmayan kabiliyetlerini Türkiye'ye kazandırdı ve dünyada Türkiye'nin bir alanda zirve olabileceğini kanıtladı. Ama aynı zamanda her yerde şunu söylüyor, 'Hedefe giden bütün yollar meşrudur' diye asla düşünmeyeceksiniz."

"Çalışkan olacağız, çağı yakalayacağız. Dünyanın alanımızda zirvesine oynayabileceğimizi bilerek oraya hedefimizi koyacağız. Aynı zamanda 'hedefe giden yolların hepsi mübahtır' diye düşünmeyeceğiz. 'Başkaları yapıyor, ben niye yapmayayım?' diyenler yüzünden giden yollar bozulmaya devam ediyor." diyen Erdoğan, gençlerin de siyasetten uzak durmaması gerektiğini anlattı.

Konuşmasının ardından "Bir Başkadır Benim Memleketim" etkinlik alanını ziyaret ederek stantları gezen Erdoğan, burada TGSP'nin kurulduğu 2018'den beri gerçekleştirdiği en önemli projelerden birinin GLEP olduğunu anlattı.

Projenin, üye sivil toplum kuruluşlarının gençlik liderlerinin donanımını artırması, daha bilinçli gençlere liderlik etmeleri, gençlere daha başarılı vizyon kazandırmaları açısından önemli olduğunu bildiren Erdoğan, "Adeta gençliğin, makinelerini yapan fabrikası gibi bir program GLEP programı. Bu 9'uncusu. Bu programdaki arkadaşlarımızla beraber 2 bin gençlik lideri yetiştirilmiş olacak. Kendi sivil toplum kuruluşlarında çalıştıkları gençlik kuruluşlarında gençlere daha iyi örnekler olabilsinler, onlarla daha verimli vakit geçirebilsinler diye yapılan bir çalışma." ifadelerini kullandı.