ING Türkiye kampüs buluşmasında üniversitelilerle bir araya geldi

İSTANBUL - ING Türkiye, farklı üniversitelerden gelen 100'ün üzerinde öğrenciyi genel müdürlük binasında düzenlediği kampüs buluşmasında ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, kariyer yolculuklarına dair merak ettikleri konular ve iş hayatına ilişkin deneyimler hakkında etkinlik boyunca fikir alışverişinde bulunma fırsatı elde etti.

Ayrıca öğrenciler ING'nin kurum kültürü, çalışma ortamı ve geleceğe yönelik yetenek yaklaşımını daha yakından tanıma şansı yakaladı. Etkinlikte ING kültürü, öğrenme ve gelişim odaklı çalışan deneyimi ile genç yeteneklere sunulan kariyer olanakları aktarıldı. Bankanın sürdürülebilirlik yaklaşımıyla müşteri deneyimi odağı gerçek iş örnekleri üzerinden paylaşılırken öğrenciler de fikirlerini aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, gençlerle bir araya gelmenin, onların merak ettikleri konuları dinlemenin ve kariyer yolculuklarına dair deneyimleri paylaşmanın, kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Ataklı, ING'de öğrenmeye ve keşfetmeye açık bir çalışma ortamı sunmaya önem verdiklerini vurgulayarak, "Esnek ve kapsayıcı çalışma kültürümüzle farklı bakış açılarını destekleyen bir yapı oluştururken gençlerin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri bir ortam sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Yetenek Programları başta olmak üzere sundukları programlarla gençlerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını desteklediklerinin altını çizen Ataklı, "Bu tür buluşmaların gençlerle karşılıklı öğrenme ve deneyim paylaşımı açısından değerli olduğuna inanıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.



Ekonomi 24.03.2026 13:33:49
Anahtar Kelimeler: ıng türkiye kampüs buluşmasında üniversitelilerle bir araya geldi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

Tarihe Geçtiniz (!)
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

6 Şubat Depreminin 3. Yılında Şehirlerimizdeki Değişim
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Ramazan Bitti: Vücudumuzda Neler Değişti?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çok Okuyan mı, Çok Gezen mi Bilir?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Değişim ve Konformizm

