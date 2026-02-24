ING Türkiye, Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nda 2025'in dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı

İSTANBUL - ING Türkiye, NielsenIQ işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması"nın 2025 yılı dördüncü çeyrek sonuçlarını duyurdu.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, söz konusu araştırmayı sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında finansal sağlığa katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdi.

Geçen yılın son çeyreğini kapsayan araştırma sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği yüzde 54 oranıyla istikrarını korudu. Önceki dönemlerden farklı olarak erkeklerde tasarruf oranı yüzde 55 ile kadınlara göre 3 puan daha yüksek ölçüldü.

Tasarrufu olmayan yüzde 46'lık kesim içinde yakın zamanda tasarruf etmeyi planlayanların oranı yüzde 21 olarak belirlendi. Bu oran kadınlarda yüzde 24 olurken, erkeklerde yüzde 18 seviyesinde kaldı.

Tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı, önceki çeyreğe göre 2 puan artarak yüzde 84'e yükseldi. Düzenli tasarruf yapanların yüzde 27'si gelirlerinin yüzde 10'undan azını tasarrufa ayırabildiğini belirtirken, yüzde 43'ü gelirlerinin yüzde 10 ile yüzde 20'si kadarını tasarruf için kullanabildiğini aktardı.



Tasarruf motivasyonlarında "geleceğe yatırım" yüzde 34 ile ilk sıradaki yerini korurken, "beklenmedik risklere karşı güvence ihtiyacı" yüzde 23 ile ikinci sırada yer aldı. 35-44 yaş grubunda, beklenmedik durumlara karşı tasarruf yapma motivasyonu önceki çeyreğe göre 7 puan artış gösterdi.



- Tasarruf araçlarında yastık altı tercihler ilk sıralarda yer alıyor

Tasarruf araçları tercihlerinde yastık altı altın yüzde 43 ile ilk sıradaki yerini korurken, yastık altı nakit geçen çeyreğe göre artarak yüzde 32 ile ikinci sırada yer aldı. Altın veya diğer değerli metal hesabı tercihi yüzde 21 ile üçüncü sırada yer alırken, onu yüzde 18 oranla lira vadeli hesap takip etti. Hisse senedi ve borsa yüzde 16 oranıyla tercih edilirken, bireysel emeklilik fonları ise önceki çeyreğe göre 4 puanlık artışla yüzde 15 seviyesine yükseldi. Lira vadesiz hesapların tercih oranı yüzde 9 olurken, döviz vadeli hesaplar yüzde 8 oranında tercih edildi. Fonların payı ise yüzde 4 olarak ölçüldü.



Kadınların yastık altı ve altın hesabı araçlarını erkeklere göre daha fazla tercih ettiği görülürken, erkeklerde ise hisse senedi, borsa ve kripto para birimleri tercihi daha yüksek oranda gerçekleşti.

Tasarruflara yönelik getiri beklentilerinin orta ve uzun vadeye yayıldığı görülürken, kısa vadeli getiri beklentisi düşüş gösterdi. Tasarruflarında orta vadede getiri bekleyenlerin oranı yüzde 43, uzun vadede getiri bekleyenlerin oranı ise yüzde 40 olarak ölçüldü.



Finansal durumun sağlığını korumak için yapılan başlıca eylem, geçen döneme göre 5 puanlık artışla (yüzde 65) "harcamaları kontrol etmek" oldu. Finansal sağlığını korumak için parasını daha fazla kazanç sağlayacak yatırım ürünlerinde değerlendirenlerin oranı 5 puan artışla yüzde 19'a yükseldi, parasını birden fazla yatırım aracında değerlendirenlerin oranı ise yüzde 15 olarak gerçekleşti.



Yatırım ürünleri hakkında bilgi sahibi olduğunu aktaranların oranı genel katılımcı kitlesinde yüzde 39 seviyesindeyken, erkeklerde bu oran yüzde 45 ile kadınlara kıyasla 12 puan daha yüksek ölçüldü. Katılımcıların yüzde 95'i bankacılık hizmetlerinden yararlanırken, son bir ay içinde internet ya da mobil bankacılık hizmeti kullananların oranı yüzde 90 oldu.



- "Tasarruf sahipliği oranı istikrarlı biçimde korundu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tuğçe Bora Kılıç, araştırmalarının, tasarruf sahipliği oranının istikrarlı biçimde korunduğunu ortaya koyduğunu, kişi başına düşen ortalama tasarruf aracı sayısının 2,1'e yükseldiğini belirtti.

Bireylerin birikimlerini daha yüksek getiri potansiyeli sunan yatırım araçlarında değerlendirme eğiliminin güçlendiğine değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"Veriler, geçmiş dönemlere kıyasla daha çeşitli araçlara yönelim olduğunu ve birikimlerin daha etkin şekilde yönetilmeye çalışıldığını ortaya koyuyor. Bu yönelim, tasarruf ve yatırım ürünlerinde esneklik ile çeşitlilik ihtiyacını da artırıyor. ING Türkiye olarak bu ihtiyacı stratejik bir öncelik olarak ele alıyor, birikimlerin farklı ihtiyaçlara göre esnek biçimde değerlendirilebilmesine imkan tanıyan çözümler sunuyoruz. Bu yaklaşımımızın önemli bir parçası günlük faiz kazancı sunan Turuncu Hesap ile müşterilerimize esneklik sağlarken, ING Mobil üzerinden yatırımlarını zahmetsizce takip edebilmelerine, farklı yatırım fonlarını anında karşılaştırabilmelerine ve takip listeleri oluşturarak yatırım ürünlerini yakından izlemelerine olanak tanıyoruz. Tasarruf ve yatırım ürünlerindeki çeşitlenmeyi destekleyen yaklaşımımızı sürdüreceğiz."

