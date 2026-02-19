ING Türkiye'nin desteklediği Dijital Öğretmenler Projesi "dijital zeka" odağıyla yenilendi

İSTANBUL - ING Türkiye'nin Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliğiyle 2020'den bu yana yürüttüğü "Dijital Öğretmenler Projesi", ilk ve ortaokul öğretmenlerinin yanı sıra okul öncesi ve lise öğretmenleri de dahil edilerek "dijital zeka" odağıyla yenilendi.

Projenin detayları ve gelecek dönem planları ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve ODTÜ Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEMM) Başkanı Doç. Dr. Göknur Kaplan'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Bugüne kadar 10 binden fazla öğretmene dijital okuryazarlık eğitimi sunulan proje, öğretmenlerin teknolojiyle güçlenmesini, dijital dönüşümün aktif bir parçası haline gelmesini, yapay zekayı etkin kullanabilmesini ve edindikleri dijital becerileri sınıflarında uygulayarak öğrencilerine aktarabilmesini hedefliyor.

Projenin 11. döneminde hedef kitle ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin yanı sıra okul öncesi ve lise öğretmenlerinin de programa dahil edilmesiyle genişletildi. Böylece eğitim ekosisteminin farklı kademelerinde görev yapan öğretmenlere ulaşılması ve dijital dönüşümün etkisinin daha geniş bir alana yayılması amaçlanıyor.

Dijital zeka odağında yeniden kurgulanan içeriklerle proje, öğretmenlerin yalnızca teknik becerilerini değil, eleştirel düşünme, problem çözme, dijital araçları ve yapay zekayı etkin kullanma yetkinliklerini de geliştirmeyi hedefleyen bütüncül bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Eğitimler "Dijital Zeka", "Dijital Yaratıcılık ve Tasarım" ile "Dijital Ölçme ve Değerlendirme" olmak üzere üç ana modülden oluşuyor. Daha esnek ve etkili bir öğrenme süreci amacıyla canlı ders sayısı artırılırken, program 8 haftalık yapıda yeniden tasarlandı. Program kapsamında her yıl bin öğretmene eğitim verilmesi planlanıyor.

Toplam iki fazdan oluşan projenin ilk fazında bin öğretmene çevrim içi eğitim veriliyor. Değerlendirme sonucunda seçilen 100 öğretmen ise sanal ve artırılmış gerçeklik eğitimi alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okullarında görev yapan ve başvuru şartlarını karşılayan tüm öğretmenler, projenin internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor.

- "Proje dijitalleşmenin odağına öğretmenleri alıyor"

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, toplantıda yaptığı konuşmada, dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine aldıklarını belirterek, toplumsal yatırımlarında Türkiye'nin dijital dönüşümünü ve eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi önceliklendirdiklerini ifade etti.

Bir ülkenin dijital geleceğinin sınıflarda şekillendiğine inandıklarını aktaran Gökgöz, "Dijital Öğretmenler projesi ile dijitalleşmenin odağına öğretmenlerimizi alıyor, onların güçlenmesiyle birlikte daha donanımlı bir dijital Türkiye vizyonuna katkı sunuyoruz. Yapay zeka çağında asıl farkı yaratan teknolojiyi nasıl anlamlandırdığımız. Bu projeyle de sınıflarda merakı besleyen, üretkenliği teşvik eden bir teknoloji kültürü oluşturulmasına katkı sunuyor, yarının insan kaynağına yatırım yapıyoruz." dedi.

Bugüne kadar 10 binden fazla öğretmen aracılığıyla 250 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını kaydeden Gökgöz, dijital dönüşümün eğitim üzerindeki etkisi artarken, öğretmenlerin ihtiyaçlarının da değiştiğini, bu doğrultuda projeyi yenileyerek daha ileri taşıdıklarını belirtti.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da dijital dönüşümün kapsayıcı ve sürdürülebilir şekilde gerçekleşmesinin toplumun tüm kesimlerinin sürece dahil edilmesiyle mümkün olduğunu ifade etti.

Caldu, proje kapsamında sunulan eğitim içerikleriyle öğretmenlere yalnızca dijital araç kullanımı değil, dijital vatandaşlık, güvenlik, yaratıcı ifade ve görsel üretim gibi çağın temel yetkinliklerinin kazandırılmasının amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu projeyi değerli kılan en önemli unsur, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemesi ve Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlere eşit erişim sunması oldu. Bu yolculukta bizimle olan paydaşlarımıza, emek veren tüm eğitmenlerimize ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Habitat Derneği olarak, dijital becerilerin herkes için erişilebilir olduğu bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz."

ODTÜ BİLTEMM Başkanı Doç. Dr. Göknur Kaplan da dijital dönüşümün yalnızca teknolojiye erişimle değil, teknolojiyi anlamlı ve yaratıcı biçimde kullanabilen bireylerin yetişmesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Kaplan, projeyi küresel standartları baz alan bir dijital yetkinlik hareketine dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kendi öğrenme yollarını inşa eden, teknolojiyi pedagojik amaçlarla birleştiren ve öz güvenini artırarak dönüşen öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Tüm öğretmenlerimize ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Bu dönüşüm yolculuğunda, geleceğin eğitim dünyasını dijital zeka ile şekillendirmek üzere birlikte yürümeye ve öğrenmeye devam edeceğiz." diye konuştu.