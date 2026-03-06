Innovance, Forbes Türkiye "Girişim 2026" listesinde birinci oldu

İSTANBUL - OYAK'ın girişim sermayesi yatırımlarından teknoloji şirketi Innovance, Forbes Türkiye "Girişim 2026" listesinde ilk sırada yer aldı.

OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, Forbes Türkiye tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin başarılı girişimlerinin belirlendiği listede, Innovance, zirveye yerleşti.



Yazılımdan yapay zekaya, oyundan biyoteknolojiye kadar geniş bir yelpazede 25 şirketin sıralandığı listede Innovance, bankacılık ve finans başta olmak üzere farklı sektörlerde kurumların tüm yazılım altyapısını uçtan uca kurabilen iş modeliyle söz konusu başarıya ulaştı.

OYAK Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonları tarafından yatırım yapılan girişimler arasında yer alan Innovance, yenilikçi yazılım çözümleri ve dijital dönüşüm projeleriyle teknoloji alanında faaliyet gösteriyor. 2017'de kurulan şirketin halihazırda 100 müşterisi, 1000'e yakın çalışanı ve yıllık 3 milyar lira cirosu bulunuyor.



Yurt dışına ilk adımını 2021'de OYAK'tan aldığı yatırımlarla atan şirket, teknoloji ihracatında öne çıkıyor. Innovance çatısı altında veri analitiği ve yapay zeka çözümlerinde Dataspecta, çekirdek bankacılık ve dijital bankacılık altyapılarında Fintecia, kurumsal yazılım geliştirme ve SAP çözümlerinde Fiks Bilişim, yatırım ürünleri ve teknolojileri alanında Servicium ve lokasyon teknolojilerinde Local US şirketleri faaliyet gösteriyor.



- "Bir vizyonun tescili"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Innovance Kurucusu ve Genel Müdürü Yusuf Ürey, yaptıkları işi parça parça yapan çok sayıda firma olduğunu belirterek, "Ama uçtan uca yapabilen dünyada bizim gibi başka bir firma yok. Banka kurmak istiyorsanız, bankacılık yazılımımız var. Katılım bankası da yatırım bankası da kurabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Listede birinci olmayı sadece bir başarı olarak değil, "bir vizyonun tescili" olarak tanımladıklarını aktaran Ürey, şunları kaydetti:



"Çekirdek bankacılıktan kurumsal SAP çözümlerine, veri analitiğinden yapay zekaya kadar teknolojinin her katmanında finansın geleceğini kodlayan bir grup olarak, yerli mühendislik kabiliyetimizi global lige taşıyoruz. Hedefimiz, Türkiye'den çıkan bir teknoloji gücü olarak küresel finans mimarisini yeniden şekillendirmek. Bu zirve yolculuğunda, OYAK'ın bize güveni ve stratejik desteği, inovasyon kaslarımızı daha da güçlendirdi. Türkiye'nin teknoloji üreten gücü olmaktan gurur duyuyoruz."

