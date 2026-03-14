İş Bankası deprem bölgesindeki çalışanları için Adıyaman lojmanlarını tamamlayarak teslim etti

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından bölgedeki çalışanları için Hatay ve Malatya'dan sonra Adıyaman'da inşa ettirdiği lojmanları da tamamlayarak teslim etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, deprem felaketlerinin ardından afet bölgesinde acil ihtiyaçların karşılanmasına destek veren, sonrasında uzun vadeli projeler hayata geçiren İş Bankasının bölgede çalışanları için inşa ettirdiği lojmanlar tamamlandı.

Hatay ve Malatya'nın ardından Adıyaman'daki lojmanlar da şehirdeki banka ve iştirak çalışanlarına törenle teslim edildi. Törene Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İş Bankası yöneticileri ve çalışanları katıldı.

İş Bankasının Adıyaman şubesinde "yetkili" ünvanıyla görev yapan Ali Karakuş'a sembolik olarak anahtar teslimi yapıldı.

İş Bankası Grubu çalışanlarına Hatay, Malatya ve Adıyaman'da 198 konut tahsis eden banka, deprem bölgesinde AFAD ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde inşa edilen 1000 konutluk projeye de destek vermişti.

Bodrum katı betonarme olan binaların zemin ve üst katları fabrikada üretilen modüler çelik ünitelerin sahada birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Balkon dahil brüt 116 metrekare büyüklüğünde, 3 artı 1 olarak planlanan tek tip 40 dairede ocak, fırın ve davlumbazdan oluşan ankastre mutfak cihazları, kombi ve klima bulunuyor.

İki bloktan oluşan Adıyaman Afet Konutları'nda, yağmur suyu deposu, jeneratör gibi ekipmanların yanı sıra basketbol ve voleybol için spor sahası, çocuk oyun parkı ve çardaktan oluşan sosyal donatı alanları yer alıyor.



Anahtar Kelimeler: bankası deprem bölgesindeki çalışanları için adıyaman lojmanlarını tamamlayarak teslim etti

