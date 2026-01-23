İş Bankası yeni sadakat programı İş Black'i hayata geçirdi

İSTANBUL - İş Bankası, müşterilerin varlık birikimlerine göre kişisel bankacılık hizmeti ve çeşitli ayrıcalıklar içeren yeni sadakat programı "İş Black"i kullanıma sundu.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Black programı, finansal ayrıcalıkların yanı sıra kültür-sanat, restoran, giyim ve kozmetik harcamalarında indirim imkanları sağlıyor.

Program kapsamındaki müşteriler, kişiye özel müşteri temsilcisi, İş Portföy'den uzman desteği, "Maksimum Vadeli Hesap"a ek faiz, çözüm merkezinde önceliklendirme ve "İş'te FX" uygulamasından yararlanma hakkına sahip oluyor.



Müşteriler, İşCep uygulamasındaki menü üzerinden kendilerine sunulan hakları görüntüleyerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor.



"Black" ve "Black Plus" olarak iki seviyeden oluşan programa dahil olmak için bankadaki aylık varlık bakiye ortalamasının Black için en az 1 milyon lira, Black Plus için en az 4 milyon lira olması gerekiyor. Koşulları sağlayan bireysel müşteriler, başvuruya gerek kalmaksızın sisteme otomatik dahil ediliyor.

- "Farklı alanlara değer katmak stratejisiyle hareket ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, bireysel bankacılığı yeniden yapılandırma sürecinde, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde hayatlarının farklı alanlarına da değer katmak stratejisiyle hareket ettiklerini belirtti.

Bu doğrultuda müşterilerin bankayla bağını daha da kuvvetlendirmek ve ilişkisini derinleştirmek için tasarladıkları sadakat programlarından İş Black'i müşterilerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Lüle, "İş Black, finansal ayrıcalıkları ve yaşam tarzı deneyimlerini bir araya getiren bütüncül bir bankacılık dünyası. İlk defa sunulan İş Black deneyimiyle müşterilerimize İşCep'teki özel menüden tüm temas noktalarında bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olduklarını hissettiriyoruz." ifadelerini kullandı.



