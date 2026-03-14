Adana şalgam suyunun AB'den tescil alması üreticilerin yüzünü güldürdü
BAİB Başkan adayı Keskin, bölgenin ihracatını artıracak çalışmalarını anlattı
Hatay'da dini nikahlı kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Antalya'da üç damarı tıkalı hasta baypasla sağlığına kavuştu
Biyoteknoloji Vadisi ile Fenerbahçe Üniversitesi arasında stratejik işbirliği protokolü imzalandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
İş Bankasında üst düzey atama
ATP, TSRS uyumlu Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı
Adana'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'da zincir markette çıkan yangın hasara yol açtı

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu, Ünal Tolga Esgin'i Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Ünal Tolga Esgin'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanması kararlaştırıldı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü mezunu olan Esgin, 1998'de Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş olarak göreve başladı. Esgin, 2007-2010 yıllarında sırasıyla İstanbul I. Bölge Müdürlüğü, Şube Operasyonları Bölümü ve Bireysel Bankacılık Satış Bölümlerinde Müdür Yardımcısı olarak, 2010'dan sonra ise Birim Müdürü olarak görev yaptı.

İş Bankasının 2013'te Almanya'daki iştiraki İşbank AG'de görevlendirilen ve burada çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra 2018'de İşbank AG Genel Müdürü olan Esgin, 2024'ten itibaren bankanın Afet ve Olağanüstü Durum Koordinatörü olarak görev yapıyordu.



Ekonomi 14.03.2026 11:00:49
YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

İlginize Layık Olacağız
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

Adana şalgam suyunun AB'den tescil alması üreticilerin yüzünü güldürdü

2

BAİB Başkan adayı Keskin, bölgenin ihracatını artıracak çalışmalarını anlattı

3

Hatay'da dini nikahlı kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

4

Antalya'da üç damarı tıkalı hasta baypasla sağlığına kavuştu

5

Biyoteknoloji Vadisi ile Fenerbahçe Üniversitesi arasında stratejik işbirliği protokolü imzalandı

6

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

7

İş Bankasında üst düzey atama

8

ATP, TSRS uyumlu Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımladı

9

Adana'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

10

Antalya'da zincir markette çıkan yangın hasara yol açtı