İş Bankası'nın "81 İlde 81 Orman" projesi Adana ile devam ediyor

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden başlatılan "81 İlde 81 Orman" projesi kapsamında Adana'da 25 bin fidan toprakla buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, projenin 22. durağı Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kuzgun Mahallesi'nde fidan dikim töreni düzenlendi.

Törene Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, Adana Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Karaisalı Orman İşletme Müdür Yardımcısı Erdal Toker, Türkiye İş Bankası Adana Bölge Müdürü Mehmet Yetim, TEMA Vakfı Adana İl Temsilcisi Özlem Tümenbatur'un yanı sıra Adanalı öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

81 İlde 81 Orman projesiyle yüzde 42'si ormanlık alanlardan oluşan Kuzgun Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 25 hektarlık alanda 25 bin fidan doğaya kazandırılacak.

İlk olarak 2008-2017 döneminde gerçekleştirilen ve 2024'te yeniden hayata geçirilen proje kapsamında 5 yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilecek ve sonraki 3 yıl boyunca ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımları yapılacak.

Projenin ilk döneminde, 2009 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Çokçapınar köyünde yapılan dikimlerde 30 bin fidan toprakla buluşmuştu. Düzenli bakımı yapılan bu alanda zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.



