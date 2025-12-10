İş Bankası'nın "Altın Gençler" geleneğiyle 54 yılda 4 bine yakın genç ödüllendirildi

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası, üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrencilere yönelik 1971'de başlattığı "Altın Gençler" geleneğiyle bugüne kadar 4 bine yakın genci ödüllendirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üstün başarı gösteren ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde eğitim hakkı elde eden "Altın Gençler", ödüllerini İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın katıldığı törenle aldı.

Ödül törenine, 2025'te YKS'de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil ham puan türlerinden birinde ilk 30'a giren öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Aran, töreninin yarım asrı aşan bir gelenek haline geldiğini belirterek, kurum olarak ilgilendikleri, gönül verdikleri konulara hep uzun soluklu baktıklarını aktardı.

Aran, "Söz konusu olan gençlerimizin başarısının kutlanması ise 54 yıldır bu konunun içindeyiz ve inanıyorum ki bir 50 yıl sonra da başarının tanımını geliştirerek de olsa aynı heyecanla, coşkuyla bu geleneği sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Başarının tanımının zamanın ruhuna göre değişebileceğini vurgulayan Aran, şunları kaydetti:

"Burada gençlerimizin başarısını kutluyoruz. Bundan daha fazla keyif veren, insanı daha çok motive eden başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Keşke ülkemizde başarı kültürü, akademide, bilimde, eğitim-öğretim alanında başarıyı kutlama kültürü yaygınlaşsa ve gençlerimiz bununla motive olsa... Bugün bana sınava girerken 'Altın Gençler arasında yer alma' fikrinin de motive edici olduğunu söyleyen bir gencimiz oldu. Altın Gençler geleneğimiz, böyle bir hüviyet kazanmışsa ne mutlu bize."

- "Geleceğin ilk adımını üniversite sınavındaki başarılarıyla attılar"

Hakan Aran, "Altın Gençler"in, güzel bir geleceğin ilk adımını üniversite sınavındaki başarılarıyla attıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ilk başarıyı uzun yıllara yayılmış istikrarlı bir başarı yolculuğuyla sürdürebilenlerin ortak özelliğinin 'başardım' duygusundan bir an evvel sıyrılmaları olduğunu söyleyebilirim. Engellerden sadece birini daha aştınız, çok güzel bir aşamaya geldiniz. Ama asıl yolculuk şimdi başlıyor. Bu yolculukta en keyifli yılların içindesiniz.



Okumaya hak kazandığınız üniversitelerde alacağınız akademik eğitimle, değerli hocalardan alacağınız derslerin kazanımlarıyla hayata 1-0 önde başladınız. Bu başarının sizlere sağladığı avantajı edebiyata, tarihe, spora, bilim ve sanata dair kazanımlarınızla taçlandıracağınız keyifli ve heyecanlı bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve yolculuğunuzda siz değerli öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine yürekten başarılar diliyorum."