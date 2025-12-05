İş dünyası ve akademi Türkiye İçin Yapay Zeka etkinliğinde buluştu

İSTANBUL - Türkiye İş Bankası ve Yapay Zeka Fabrikası ev sahipliğinde, Türkiye Yapay Zeka Platformu (AITR) ve Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zeka Araştırma Merkezi (KUIS AI) desteğiyle "Türkiye İçin Yapay Zeka" etkinliği düzenlendi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumsal trendlerden bilimsel araştırmalara, iyilik için geliştirilen uygulamalardan yenilikçi girişimlerin üretken çözümlerine uzanan geniş bir yelpazede yapay zekanın gelişimini ele alan etkinlik, iş dünyası, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Etkinliğin "İş Dünyası için Yapay Zeka" oturumunda, AITR Eş Başkanı Levent Kızıltan'ın moderatörlüğünde, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler, Koç Holding Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CIO) Hayriye Karadeniz ve Trendyol Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CTO) Cenk Çivici, iş dünyasında yapay zeka uygulamalarının mevcut durumu ve gelecek beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AITR Eş Başkanı Altan Çakır moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Bilim için Yapay Zeka" oturumunda, Vispera Kurucu Ortağı Aytül Erçil, KUIS AI Merkezi Direktörü Çiğdem Gündüz Demir, ION AI Kurucusu Nazım Kemal Üre ve DataBoss Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Süleyman Serdar Kozat, bilimsel gelişmeler ve uygulama alanları konularını ele aldı.

"Yenilik için Yapay Zeka" oturumu ise Türkiye Bilişim Vakfı Genel Sekreteri Çağdaş Ergin moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Yapay Zeka Fabrikası CEO'su Can Bakır, Fribourg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erdem Büyüksağiş, IBM Türkiye CEO'su Işıl Kılınç Gürtuna ve Yuvam Dünya Derneği Başkanı Kıvılcım Kocabıyık, yapay zekanın hukuk, teknoloji, etik ve girişimcilik alanlarında ortaya çıkan yenilikçi uygulamalarını ve bu alandaki geleceğe dönük fırsatları çok yönlü bakış açısıyla masaya yatırdı.

Google ML Başkan Yardımcısı Burak Göktürk, "Kurumsalda Yapay Zeka Trendleri", Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise "İyilik için Yapay Zeka" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

- Ödüller sahiplerini buldu

Etkinliğin programında yer alan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Yapay Zeka Fabrikası 2025 Ödülleri de sahiplerini buldu.

Yapay zeka teknolojilerini iş dünyasında, toplumsal fayda alanlarında ve sürdürülebilirlik çalışmalarında etkin biçimde kullanan kurum ve kuruluşların ödüllendirildiği organizasyonda, halk oylamasına binlerce kişi katılım gösterdi. Oylama sonucunda belirlenen kısa liste, yapay zeka ve teknoloji alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Kapsamlı değerlendirme sürecinin ardından İnovasyon ve İşbirliği Ödülü'nü Borusan Otomotiv, Ekosisteme Katkı Ödülü'nü Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), Sürdürülebilirlik ve Etki Ödülü'nü Koç Holding, Toplumsal Etki Ödülü'nü Darüşşafaka Cemiyeti, YZF Özel Ödülü'nü de Google Türkiye kazandı.

- "Giderek büyüyen bir topluluk oluştu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapay Zeka Fabrikası CEO'su Can Bakır, Türkiye'de yapay zeka alanında çok dinamik, üretken ve etkisi giderek büyüyen bir topluluk oluştuğunu belirtti.

Topluluğu bir araya getiren, işbirliğini büyüten ve dönüşümü hızlandıran bir rol üstlendiklerine değinen Bakır, "Yapay zekanın sadece teknoloji değil, insan, toplum ve iş dünyası için ortak bir değer üretme alanı olduğuna inanıyoruz. İş insanları, akademisyenler, araştırmacılar, sivil toplum temsilcileri ve girişimciler aynı masada buluşarak Türkiye'de yapay zekanın bugününü ve geleceğini değerlendirdik. Türkiye için yapay zeka vizyonu, ancak böyle kapsayıcı ve güçlü bir ekosistemle mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

TBV Genel Sekreteri Çağdaş Ergin de yapay zekayı teknolojinin yanı sıra insanlığın geleceğini şekillendirecek stratejik bir güç olarak ele aldıklarını anlattı.

Ergin, "İyilik İçin Yapay Zeka' yaklaşımının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gördük. Yapay zekayı daha sorumlu, adil ve insan odaklı hale getirmek hepimizin ortak hedefi." değerlendirmesini yaptı.

AITR Eş Başkanı Altan Çakır, yapay zeka teknolojilerinin kaydettiği üstel ivmenin, akademi, iş dünyası ve kamu üçgenindeki verimlilik parametrelerini kökten değiştiren yeni bir paradigmayı her geçen gün daha önemli hale getirdiğine değindi.

AITR Eş Başkanı Levent Kızıltan da yapay zekanın dönüştürücü gücünü, Google'dan Stanford'a uzanan global bir perspektifle ve alanının en yetkin isimlerinden dinlemenin büyük bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.

Kızıltan, "Kurumsal trendlerden bilimsel derinliğe uzanan program, Türkiye'nin yapay zeka potansiyeli hakkında da fikir veriyor. Hem iş dünyası hem de akademi ile kurulacak temaslar ve paylaşılan içgörüler, önümüzdeki dönem stratejileri için de katılımcılara çok fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

KUIS AI Direktörü Çiğdem Gündüz Demir ise yapay zekanın, teknik bir yenilik olmanın ötesinde bilim üretme biçimini köklü şekilde dönüştürme potansiyeli taşıyan bir araştırma yaklaşımı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"KUIS AI Center olarak önceliğimiz, bu dönüşümün güçlü bir bilimsel altyapıya, nitelikli insan kaynağına ve etik ilkeleri merkeze alan bir araştırma kültürüne dayanmasını sağlamak. Yapay zekanın ülkemizde gerçek bir ivme yaratmasının ancak sürdürülebilir bir bilimsel kapasitenin inşa edilmesi ve AR-GE ekosisteminin güçlenmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz."