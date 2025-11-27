İlginizi Çekebilir

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'e verildi
EY "Work Reimagined 2025" araştırmasının sonuçlarını paylaştı
TRA TECH 10. yılını kutladı
Antalya'da yanan ev onarılarak aileye teslim edildi
Hatay'da "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi" tamamlandı
Yente Gazzeli çocukları havacılık teknolojileriyle buluşturdu
Migros'tan Niğde'de yerli üreticiye destek hamlesi
Pozantı ilçesinde kış aylarına yönelik trafik tedbirleri görüşüldü
Medicana'dan yumurtalık kanserine ilişkin değerlendirme
Öğrencilere kask ve güvenli sürüşün önemi anlatıldı

İş kazası geçiren çiftçi babanın en büyük destekçisi kızı oldu

İş kazası geçiren çiftçi babanın en büyük destekçisi kızı oldu

İş kazası geçiren çiftçi babanın en büyük destekçisi kızı oldu

BURDUR - HALE PAK - Burdur'da oturan 22 yaşındaki Emine Kaya, iş kazası geçiren çiftçi babasının tarla ve hayvancılık işlerini yapıyor.

Merkeze bağlı Karaçal köyünde yaşayan Kaya, küçüklüğünden bu yana ailesiyle tarlada çalışıp hayvanlarla ilgilendi.

Babasının 2018'de geçirdiği iş kazasından sonra tamamen köydeki işlerin başına geçen Kaya, işini daha profesyonel yapabilmek için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojileri Bölümü'nü okumaya başladı.

Sabah kalkıp önce hayvanlarla ilgilenen Kaya, daha sonra traktörle gittiği tarlada bakım, sulama ve ekim gibi işleri yapıyor.

Köydeki işleri keyifle yapan Kaya, gelecekte tarımsal faaliyetlerini büyütmeyi hedefliyor.

- "Sabah gün doğumunda tarlada olmayı çok seviyorum"

Emine Kaya, AA muhabirine, ailesi çiftçilik yaptığı için çocukluğunu tarlada geçirdiğini söyledi.

Traktöre binmeyi ve hayvanlarla ilgilenmeyi sevdiğini anlatan Kaya, "Bunun için bu mesleğe başlamayı düşündüm. 2018 yılında babamın iş kazası geçirmesiyle onun üzerindeki yükü almak için yardım etmeye başladım. Sulama, bakım, ekim, bütün işleri yapıyorum." dedi.

Kaya, sosyal medyada yaptığı işlerle ilgili günlük paylaşımda bulunduğunu, bu sayede gençlere örnek olmak istediğini dile getirdi.

Babasına yardım ettiği için gurur duyduğunu belirten Kaya, "Babamın bana güveni sayesinde bu işi yapıyorum. Kendime de güveniyorum. Çevremdekiler 'Bu iş zor.' diyor ama bu işin zorluğunu seviyorum. Gece 4'te tarlaya gelip sulama yaptığımız oluyor. Sabah gün doğumunda tarlada olmayı çok seviyorum." diye konuştu.

Kaya, gelecekte teknolojiyi daha çok kullanarak yaptığı işi büyütmeyi düşündüğünü, bunun için çaba gösterdiğini kaydetti.

- "Kızım da ata topraklarında çalıştığı için gurur duyuyorum"

Baba Mehmet Kaya (56) ise kızına güvendiğini ve yaptığı işlerden memnun olduğunu ifade etti.

Kızının traktörü çok güzel kullandığını belirten Kaya, "Benim yapacağım işlerin çoğunu kızım yapar. Ben sadece bilmediği yerlerde destek veriyorum. Ben de babamın topraklarında kaldım. Çocukluğumdan bu yana kendim de çiftçiyim. Kızım da bu ata topraklarında çalıştığı için gurur duyuyorum." dedi.

Kaya, gençlere de tarımla uğraşmalarını ve çiftçilik yapmalarını tavsiye etti.



Yurt Dünya 27.11.2025 12:39:12 0
Anahtar Kelimeler: kazası geçiren çiftçi babanın en büyük destekçisi kızı oldu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'e verildi

2

EY "Work Reimagined 2025" araştırmasının sonuçlarını paylaştı

3

TRA TECH 10. yılını kutladı

4

Antalya'da yanan ev onarılarak aileye teslim edildi

5

Hatay'da "Ailede Şifa, Toplumda Dayanışma Projesi" tamamlandı

6

Yente Gazzeli çocukları havacılık teknolojileriyle buluşturdu

7

Migros'tan Niğde'de yerli üreticiye destek hamlesi

8

Pozantı ilçesinde kış aylarına yönelik trafik tedbirleri görüşüldü

9

Medicana'dan yumurtalık kanserine ilişkin değerlendirme

10

Öğrencilere kask ve güvenli sürüşün önemi anlatıldı