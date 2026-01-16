İş Portföy ve TAİDER'den aile işletmeleri için stratejik işbirliği

İSTANBUL - İş Portföy ve Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), aile işletmelerinde sürdürülebilirlik ve finansal bilinç alanlarında bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla üç yıllık stratejik işbirliğine imza attı.

İşbirliğinin detayları, TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin ve İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Geçen yıl başlayan, bu yıl ve gelecek yıl devam edecek işbirliği kapsamında İş Portföy, TAİDER'in Türkiye'nin önde gelen aile şirketlerini bir araya getiren Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi ve Kuzey Yıldızı programının destekçisi olacak.

İşbirliğiyle aile şirketlerinin yalnızca finansal değil, kültürel ve stratejik boyutlarda da sürdürülebilirlik perspektiflerinin geliştirilmesi, deneyim paylaşımı, bilgiye erişim ve sürdürülebilir büyümeye ilişkin farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Aile şirketleri özelinde aile mirasının sürdürülebilirliğinde finansal yatırımın stratejik rolü, yeni nesil yatırım araçlarının aile kültürüyle ilişkisi gibi başlıkların işbirliği kapsamında öne çıkarılması planlanıyor.

İşbirliği kapsamında hayata geçirilecek "Kuzey Yıldızı: Aile, İş ve Varlık Sohbetleri" etkinlik serisi 17 Şubat'ta Ankara'da başlayacak. Etkinlikler, nisanda Gaziantep, haziranda İzmir ve ekimde İstanbul'da devam edecek.

Her şehirde düzenlenecek buluşmalarda katılımcılar, sürdürülebilir finansman ve yatırım araçlarına ilişkin uzman görüşlerini dinleyebilecek ve Kuzey Yıldızı programını deneyimlemiş bir aile şirketinin hikayesini öğrenme imkanı bulacak.

- "Aile şirketleri ekonominin bel kemiğini oluşturuyor"

İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan, toplantıda yaptığı konuşmada, aile şirketlerinin ekonominin bel kemiğini oluşturduğunu belirterek, kalıcı başarının güçlü bir finansal perspektif ve sürdürülebilir yatırım kararlarıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Portföy yönetim şirketi olarak tasarrufların etkin biçimde yönlendirilmesine ve sermaye birikiminin uzun vadeli değer yaratacak şekilde yönetilmesine odaklandıklarını dile getiren Sezercan, şunları kaydetti:

"TAİDER ile geçen yıl başlattığımız bu birliktelik çerçevesinde, TAİDER Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi ile 'Kuzey Yıldızı - Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Zirvesi'ne üç yıl boyunca ana sponsor olarak destek veriyoruz. Aynı zamanda, Anadolu'nun farklı illerinde düzenlenecek panel ve buluşmalarla aile işletmeleriyle daha yakın temas kurmayı, finansal farkındalıklarını, yatırım bakış açılarını ve kurumsallaşma süreçlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz."

- "Aile şirketlerine ilham verecek projeler düzenlenecek"



TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin de Kuzey Yıldızı programının aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ve uzun vadeli yolculukları açısından önemli bir araç olduğunu söyledi.

İş Portföy ile başlatılan üç yıllık işbirliğinin finansal bilinç ve yatırım araçları konusunda bilgi paylaşımını güçlendireceğini vurgulayan Perçin, "(İşbirliği) Aynı zamanda aile şirketlerinin deneyimlerini birbirleriyle paylaşabileceği bir platform yaratacak. 2027'ye kadar hayata geçireceğimiz etkinlikler ve paneller ile Türkiye genelinde aile şirketlerinin çok boyutlu düşünmesini ve stratejik kararlar almasını destekleyeceğiz." dedi.

İşbirliği süresince katılımcıların deneyimlerinden yola çıkarak oluşturulacak projelerin gerçekleştirileceğini aktaran Perçin, "İş Portföy'ün destekleriyle önümüzdeki üç yılda aile şirketlerine ilham veren, sürdürülebilir ve somut sonuçlarını birlikte paylaşacağımız projeler gerçekleştireceğimize inanıyoruz. İş Portföy ve TAİDER gibi iki güçlü kurumun bir arada olmasının, aile şirketlerinin sinerjisine katkı sunacağından eminiz." değerlendirmesinde bulundu.