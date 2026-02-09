İSG "Sabiha Gökçen'in İzinde" serisinin üçüncü buluşmasını düzenledi

İSTANBUL - İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı tarafından düzenlenen "Sabiha Gökçen'in İzinde" motivasyon serisinin üçüncü buluşması gerçekleştirildi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, havalimanı ekosistemindeki kamu kurumları, iş ortakları ve paydaş kurumların kadın yöneticilerini bir araya getiren etkinliğin konuğu, emekli pilot yarbay Hürriyet Munanoğlu oldu.

Terminal binasında düzenlenen etkinlikte, dayanışma ve cesaretin havacılıktaki dönüştürücü gücü ele alındı. Serinin önceki buluşmalarında Elif Güveyler ve Hatice Nur Gündoğdu ağırlanmıştı.

- "İSG üst yönetiminde yüzde 50 kadın üye bulunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Aslıhan Güven, havacılık sektörü genelinde kadın temsili oranının yüzde 26-30 bandında olduğunu ancak yoğunluğun hala yer hizmetleri ve kabin ekibi rollerinde görüldüğünü belirtti.

Dünya genelinde ticari pilotların yalnızca yüzde 6'sının kadınlardan oluştuğunu, teknik ve bakım alanlarında bu sayının yüzde 3-4 bandına kadar düştüğünü aktaran Güven, şunları kaydetti:

"Liderlikte kadın temsili noktasında havacılık sektöründe de 'cam tavan' direnci sürüyor fakat değişim hareketlerini de gözlemlemekteyiz. Kadınlar, CEO koltuklarının yüzde 10'unu, üst düzey yönetim kadrolarının ise yaklaşık yüzde 18'ini oluşturuyor. Böyle bir tablo içerisinde Sabiha Gökçen Havalimanı, ismine yakışır şekilde üst yönetiminde yüzde 50 kadın üye sayısıyla küresel standartların üzerinde bir duruş sergiliyor. Havacılıkta kadınların etki alanı, sayılarının çok ötesinde. Bizim görevimiz, bu vizyonu görünür kılarak yeni nesillere yol göstermek. Sabiha Gökçen'den bizlere miras kalan vizyonu yaşatmaya, havacılıkta başarıya koşan kadınların ilham veren hikayelerini geleceğe taşımaya ve sektördeki kadın dayanışması için bu platformu güçlendirmeye devam edeceğiz."

Söz konusu buluşmalarının sektördeki kadın varlığını güçlendirme yolunda stratejik bir farkındalık yarattığını vurgulayan Güven, bu girişimin somut ve olumlu yansımalarını görmekten memnuniyet duyduklarını aktardı.

Güven, sektördeki başarılı isimlerin tecrübeye dayanan paylaşımlarıyla bu sinerjiyi her geçen gün daha da büyüteceklerini, Hürriyet Munanoğlu'nun erkek egemen görünen bir sektörde hem bir asker hem bir pilot olarak elde ettiği başarıların ardındaki "sarsılmaz" duruşuna tanıklık ettiklerini belirterek, "Kendisinin aynı zamanda bir eğitimci kimliğiyle bu deneyimleri yalnızca birer anı olmaktan çıkarıp, genç kuşaklar için birer motivasyon ve bilgi kaynağına dönüştürmesini kıymetli buluyorum. Hürriyet Hanım, Sabiha Gökçen'in İzinde toplantılarıyla anlatmaya çalıştığımız yaklaşımın vücut bulmuş hali. Ülkemize katkıları ve rehberliği için kendisine minnettarız." ifadelerini kullandı.

- "Büyük bir kahramanlık anı beklemeyin"

Hürriyet Munanoğlu da elde ettiği tecrübeyle bugün koçluk ve mentörlük yaptığını, Türkiye'ye hizmetin ardından insanlığa hizmet etme çabasında olduğunu ifade etti.

Harp okullarına 1960 yılından 1992 yılına kadar kız öğrenci alınmadığını hatırlatan Munanoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1992 yılındaki yeni kararla 13 kız öğrenci olarak Hava Harp Okulu'na ilk girdiğimizde bize inananlar olduğu kadar ket vuranlar da çok oldu. Biz bir bayrak taşıyıcısıyız. Sabiha Gökçen'den devraldığımız bayrağı 3. nesil olarak taşıdık. Biz yapmalıyız ki bu işin devamlılığı olsun diyerek çalıştık. Erkekler 1 birim çalışırken bizlerin 5-10 misli gayret göstermemiz gereken bir alandaydık. İlk olmanın büyük sorumluluğunu hissettik. Türkiye'nin sesten hızlı uçuş yapan ilk kadın pilotu olarak şunu söyleyebilirim, ses duvarını aşmak bir metafor. Orada fiziksel olarak hissettiğimiz bir şey yok. Sadece göstergelerden ses hızını aştığımızın bir kanıtı var. Bunun hayatımıza yansıyan tarafı, sınırları aşmak. Hayat bazen cam tavanın varlığını düşünmek yerine yok sayarak yürüyüp aşıp geçmeyi gerektiriyor. Ben 17 yaşımda Harp Okulu'na girmeden ilk uçtuğumda gökyüzünde olmayı istedim. Mezun olunca da pilot olmayı istedim. Ve yaptığım işin en iyisini yapmayı istedim. Dolayısıyla jet pilotu olarak Hava Kuvvetleri'ne yıllarca hizmet ettim."

Munanoğlu, başarı yolunda herkesin desteğini beklemenin gerçekçi olmadığını, karşılaştığı dirençlerin kendisinde "ters psikoloji" yaratarak motivasyonunu artırdığını vurgulayarak, "Burada ne işin var?' diyenlerin yarattığı baskının altında ezilseydik bugün bu noktada olamazdık. Bu tür söylemler hayatın her aşamasında karşımıza çıkacak. Önemli olan, tüm bunlara rağmen azimle yola devam edebilmek. Cesaret, belirsizliğe ve tedirginliğe rağmen adım atabilmek. Büyük bir kahramanlık anı beklemeyin, ilerlemek adına atılan en küçük adım bile en büyük cesaret." değerlendirmesini yaptı.