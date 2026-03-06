ISG'den "Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar" belgeseli serisi

İSTANBUL - İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, kuruluşunun 25. yılında kadınların havacılık sektöründeki öncü rollerini ve başarılarını konu alan "Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar" belgesel serisini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Havacı Kadınlar Haftası'na özel hazırlanan belgesel serisi, 12 bölüm halinde izleyicilerle buluşacak.

Terminalden kuleye, teknik hangarlardan operasyon merkezlerine kadar havacılığın her kademesinde fark yaratan kadınların hikayelerini mercek altına alan, zekası ve azmiyle fark yaratan kadınların hikayelerinin yer aldığı serinin ilk bölümü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Dünya Havacı Kadınlar Haftası'na özel olarak yayımlandı.



İş dünyasında artan kadın temsili, fırsat eşitliğinin somut bir ekonomik değere dönüştüğünün en net göstergesi olurken, havacılık sektörü ise bu küresel dönüşümün öncüleri arasında yer alıyor.

Kadının, ekonomik yapının her katmanında yer alması gerektiği prensibiyle hareket eden şirket, istatistiklerin ötesine geçerek, gerçek başarı hikayelerini ekranlara taşıyor. Başarıya koşan kadınların görünürlüğünü artıran seri, fırsat eşitliğinin topluma kazandırdığı güçlü hikayeleri izleyiciye sunuyor.

Yıl boyunca yayınlanacak 12 farklı hikayeden oluşan belgesel dizisi, hem bir ilham kaynağı hem de dijital bir hafıza arşivi niteliği taşıyor.

Dünyanın ilk kadın pilotunun gökyüzüyle buluştuğu tarihi günün anısına kutlanan Dünya Havacı Kadınlar Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu yıl anlamlı bir projeyle taçlanıyor.

Havacılığın farklı disiplinlerinden gelen isimler belgesel serisinde birer "dijital mentör" olarak öne çıkıyor. Her bir bölümde, operasyonun kalbinden yönetim katına kadar gökyüzünün sınırlarını zorlayan kadınların kariyer yolculukları ve sektöre yön veren tecrübelerine tanıklık etme imkanı sunuluyor.

- "Sabiha Gökçen'in sarsılmaz azmini ve vizyonunu geleceğe taşımayı bir görev addediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISG Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Aslıhan Güven, 12 kadının azim dolu yaşamı ve başarı öykülerinin yer aldığı “Havacılıkta Sınır Tanımayan Kadınlar” belgesel serisinin motivasyon kaynağını anlattı.

Güven, Cumhuriyet tarihinin en güçlü sembollerinden birini ismini taşımanın gururuyla, projeye büyük bir sorumluluk bilinciyle hazırlandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Adını dünyanın ilk kadın savaş pilotundan alan bir havalimanı olarak, Sabiha Gökçen'in sarsılmaz azmini ve vizyonunu geleceğe taşımayı bir görev addediyoruz. Bu belgesel serisi, onun kanatlarında yükselen yeni nesil rol modellerin başarılarını, yarının liderlerine armağan ediyor. Gece gündüz büyük bir titizlikle yürüttüğümüz bu çalışmanın, havacılıkta kadın emeğinin stratejik gücünü ve fırsat eşitliğinin vazgeçilmezliğini bir kez daha kanıtlayacağına inanıyoruz."

Havacılığın, uzun yıllar boyunca pilotajdan teknik operasyona kadar her alanda erkek egemen bir sektör olarak algılandığını vurgulayan Güven, kendilerinin, dünya çapında bir ikon olan Sabiha Gökçen'den aldıkları cesaretle bu algıyı kırdıklarını aktardı.

ISG'nin sektör ortalamalarının çok üzerinde bir başarı grafiği çizdiğini belirten Güven, üst yönetim kadrolarında yüzde 50 kadın üye oranıyla havalimanında toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal bir kimliğe dönüştürdüklerinin altını çizdi.



Güven, belgesel serisinin, havacılık ekosisteminin her alanında, terminalden kuleye, teknik hangarlardan operasyon merkezlerine kadar her noktada fark yaratan kadınların kariyer yolculuklarını, engelleri aşma kararlılıklarını ve liderlik deneyimlerini tüm şeffaflığıyla ortaya koyduğunu aktardı.



Serinin, kariyer anlatısının ötesinde, geleceğin profesyonellerine bırakılan dijital bir miras olduğunu vurgulayan Güven, bu seriyle yalnızca hikayeleri değil, 3 temel değeri kalıcı kıldıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Havacılığın her kademesinde kadın yetkinliğini görünür kılarak fırsat eşitliğini savunuyor, genç kızlarımıza 'başarılabilir' olanın somut örneklerini sunarak bir dijital mentörlük ağı kuruyor ve ISG çatısı altında insan odaklı, kapsayıcı bir kurumsal aidiyet ekosistemi inşa ediyoruz. Projemiz, tekil başarı hikayelerinin ötesinde, fırsat eşitliğinin kurumsal kültüre, liderlik anlayışına ve sektörün gelecek vizyonuna nasıl sirayet ettiğini sorgulayan bütüncül bir perspektif sunuyor. Kadınların sektörde sadece 'paydaş' değil, 'oyun kurucu' ve 'dönüştürücü güç' olduğunu genç kuşaklara göstermeyi, havacılıkta kapsayıcı bir geleceği desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu projeyle iş dünyasına da güçlü bir mesaj veriyoruz. Fırsat eşitliği bir sosyal sorumluluk başlığı değil, rekabet gücünü ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen stratejik bir tercih olmalıdır.'"