İskenderun Teknik Üniversitesi'nde "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali" düzenlendi

İskenderun Teknik Üniversitesi

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali" düzenlendi

HATAY - İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında desteklenen etkinlik, üniversitenin spor salonunda düzenlendi.

Festivalde öğrenciler, teknoloji ve inovasyon alanındaki projelerini sergiledi.

İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazif Çalış, AA muhabirine, gençlerin geliştirdiği fikirlerin çok değerli olduğunu kaydetti.​​​​​​​



