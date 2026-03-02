İspanyol öğrenciler Adana'da mutfak etkinliğine katıldı

İlginizi Çekebilir

ADANA - Erasmus Programı kapsamında İspanya'dan Adana'ya gelen öğrenciler, mutfak etkinliğinde geleneksel lezzetleri hazırladı.

Koordinatörlüğünü Fatma Gülten Demir'in üstlendiği proje dolayısıyla İspanya'dan gelen 2 öğretmen ve öğrencileri, Seyhan İsmet İnönü Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ağırlandı.

Program kapsamında konuk heyete Türk mutfağının yöresel yemek ve tatlıları uygulamalı olarak tanıtıldı.

Karşılıklı kültürel etkileşimin ön planda tutulduğu çalışmalarda İspanyol öğrenciler, Türk öğrencilere İspanyol tatlılarının yapımını öğretti.

Projenin ikinci aşamasında okuldan 3 öğretmen ve 6 öğrenci, nisan ayında İspanya'ya gidecek.



Yurt Dünya 2.03.2026 13:43:30 0
