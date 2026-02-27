Isparta Belediyesinin güneşten elektrik üretimi 21 megavata ulaştı

ISPARTA - Isparta'da kent genelinde hayata geçirilen güneş enerjisi santralleriyle üretim kapasitesini artıran Isparta Belediyesi, toplam kurulu gücünü 21 megavata çıkardı.

Isparta genelindeki GES yatırımları, belediyenin enerji giderlerini önemli ölçüde azaltmasının yanı sıra belediye bütçesine ek gelir kaynağı da oluşturuyor.

Yeni otogar çatısı ve diğer tesislere kurulan santraller, şehrin enerji ihtiyacının büyük bölümünü karşılamaya başladı. Her bir yeni santral, hem temiz enerji üretimiyle çevreye katkı sağlıyor hem de kente sürdürülebilir yatırım imkânı sunuyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gazetecilere, güneş enerjisi yatırımlarının belediye için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini söyledi.

İl genelinde kurulan GES'lerle enerji giderlerinin azaltıldığını ifade eden Başdeğirmen, temiz ve yenilenebilir enerji üretimi sayesinde hem çevreye katkı sağladıklarını hem de elde edilen gelirle kente yeni yatırımlar yapmayı sürdürdüklerini kaydetti.